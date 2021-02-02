夫妻檔上ViuTV音樂節目 鄧健泓石詠莉：不是為攞獎

【明報專訊】鄧健泓與太太石詠莉、3人男子組合PIX3L昨日錄影ViuTV音樂節目《Chill Club》。鄧健泓、石詠莉首次夫妻檔上音樂節目合唱《來夜方長》。他們表示今年回復自由身，已寫了兩首歌，希望在原創音樂上取得成績。鄧健泓稱現在做每首歌都要「拍膊頭」，多得音樂人伍仲衡以折扣價租錄音室給他們，並邀請他們擔任其3月底於旺角麥花臣場館舉行的音樂會嘉賓。石詠莉說：「好耐無唱Live，好期待。」

談到ViuTV將於4月舉行音樂頒獎禮，他們亮相該台音樂節目，是否想有「回報」？鄧健泓說：「我們的新歌是在截止後才推出，不會有獎，只希望ViuTV多播我們的歌，因為是自資的，加上去年疫情又沒收入。」石詠莉大呻很窮。他們覺得多個頒獎禮是好事，鄧健泓說：「希望頒獎禮有公信力和民意。（其他頒獎禮沒有？）不是沒有，只是每個台的要求同條件都不同，各有認受性。」

《Chill Club》主持駱振偉不清楚公司會以什麼形式舉行頒獎禮，「可能我要做獨腳戲。（去年出新歌《成熟．不了》有機會得獎？）是着數的，但我在節目中只唱別人的歌，大家可能忘記我有首歌，未必會投我一票」。他表示可角逐新人獎，之前在港台頒獎禮也獲新人獎，雖出道多年有點諷刺和不好意思，但也開心。

記者：柯美