陳豪認搬新屋 避談疫市收入過千萬 「人質」宣萱綁夠50次 申健力士紀錄

滕麗名未因新劇重現與舊愛魏駿傑的昔日片段（下圖）而尷尬，稱每個人都有過去。（攝影：鍾偉茵）

宣萱（左）透露新劇拍攝時是疫情高峰期，她跟陳豪（右）雖有感情線，但盡量避免有親熱戲，最多只是相擁而已。（攝影：鍾偉茵）

【明報專訊】宣萱、陳豪、滕麗名、洪永城與鄧佩儀等昨日出席劇集《陀槍師姐2021》宣傳活動，陳豪被指疫巿勁賺千萬兼搬大屋，他避談收入只承認搬屋，並大讚老婆陳茵媺一手包搬屋及照顧小朋友，擁超強辦事能力。「御用人質」宣萱在新劇又「被綁架」，笑稱若做夠50次人質，就打算申請入健力士世界紀錄大全。

記者：鍾一虹

攝影：鍾偉茵

陳豪笑稱有份參演《陀槍師姐III》是大反派，拍攝飛車大場面，非常有氣勢，沒想到今次拍續集升級做警察。宣萱劇中再做「御用人質」，成為網民話題，她估計歷年拍戲累積近30次「被綁架」經驗，問會否申請入健力士世界紀錄大全？她笑說：「過多20年，等我做夠50次先啦。」她稱拍攝期間是疫情高峰期，除了延遲桑拿浴室場景外，又避開激情戲。

有報道指陳豪疫巿勁賺千萬兼搬大屋，他避談收入，但承認搬到隔籬座。談到搬大屋是否打算與老婆陳茵媺（Aimee）再添丁，阿Mo笑說：「夠喇，已經有3個，見好就收啦，有意外再算，我不會絕自己後路。」宣萱欣賞陳豪與Aimee湊小朋友的耐性，稱享受單身自由，現時收養4頭狗和3隻貓已很忙，慶幸免卻教育的煩惱。

滕麗名與舊愛魏駿傑重現熒幕

滕麗名演「陳三元」角色貫穿四輯，成為大眾近20年的集體回憶，她稱若《陀槍》系列一直拍落去，也希望繼續參與，最難忘拍《陀槍III》圍捕陳豪場口，被車門夾傷手指，她說：「因為趕住拍，要開廠，未能立即睇醫生，隻手指變彎了無法還原。」問她有否找陳豪「血債血償」，滕麗名笑稱罪魁禍首其實是邵傳勇。

劇中出現她與舊愛魏駿傑的昔日片段，滕麗名表示拍攝時並不知道，片段是後期加工，她也未看過，但不感尷尬，並說：「每個人都有過去㗎啦。」續扯開話題，稱有場獨腳喊戲一鏡直落完成，她感到相當自豪，無奈拍攝時疫情嚴峻，自嘲無整指甲及眼睫毛，暴露了「真面目」。

洪永城孭鄧佩儀感吃力

洪永城玩遊戲時，孭起鄧佩儀致面紅耳赤，他笑稱鄧佩儀看似輕磅，實則骨重，自己年紀又不輕，無食補腰藥，故有點吃力，並笑說：「平時是女友（梁諾妍）孭我，她是運動健將，經常拉我跑步，我體能進步了，打算年底跟女友跑半馬拉松。」梁諾妍今日生日，洪永城透露會陪女友共度時光，已預備了蛋糕和禮物，笑稱連荷李活大片試鏡都推了。問他是否送戒指？他說：「不是，總之是貼身又貼心的東西。」

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