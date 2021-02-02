宋康昊姜棟元裴斗娜齊鬥戲 IU加盟是枝裕和首齣韓片

是枝裕和（左）與裴斗娜（右）繼《援膠女郎》後再度合作，相信更有默契。

是枝裕和憑《小偷家族》贏得康城影展最高榮譽金棕櫚獎揚威國際後，首次執導韓語片《Broker》，令人期待。

【明報專訊】韓國傳媒昨日報道，曾演韓劇《德魯納酒店》的女歌手IU，將會加盟《小偷家族》日本導演是枝裕和首次執導韓語電影《Broker》（暫名），跟《上流寄生族》宋康昊、《屍殺半島》姜棟元及《秘密森林》裴斗娜等影帝影后級人馬合作，雖然新片最快等到4月開鏡，但已令日韓甚至全球影迷充滿期待。

去年8月，是枝裕和宣布將會首次執導韓語電影《Broker》，不單成為日韓電影界盛事，就連國際影壇亦表示關注。自2018年憑《小偷家族》贏得康城影展最高榮譽金棕櫚獎，並獲提名奧斯卡及金球獎最佳外語片後，是枝裕和正式進軍國際影壇，前年首次拍攝法語電影《真實芳言》，由兩大法國影后：嘉芙蓮丹露（Catherine Deneuve）與茱麗葉庇洛仙（Juliette Binoche）扮演母女，其後獲邀擔任威尼斯影展開幕電影。

已抵韓籌備 4月開鏡

據報是枝裕和在5年前開始構思《Broker》故事，1月初已飛抵韓國，目前正在隔離，同時展開前期籌備工作，包括選角及尋找合適拍攝場地等，暫定今年4月開鏡，當然還得視乎疫情發展再決定。

《Broker》講述一班沒有能力養育孩子的人們，把孤兒放置「棄嬰箱」後發生的故事；早前宣布宋康昊、姜棟元及裴斗娜將會參與演出，但角色未定。如今IU亦宣布加盟，令到台前陣容更加鼎盛。

歌影視三棲的IU，最近公開新歌《Celebrity》，藉以悼念2019年自殺身亡的圈中好友Sulli，結果新歌一出即橫掃各大音樂榜冠軍位置。演戲方面，IU亦曾憑《步步驚心：麗》、《我的大叔》及《最佳李純信》等揚威多個電視台頒獎禮，電影方面則屬起步階段，且看在國際名導的指導下，能否有突破演出。

雖說是枝裕和首次拍攝韓片，事實卻是在2009年上映的日本片《援膠女郎》，他已起用裴斗娜做女主角，扮演一個有生命的吹氣公仔，為她贏得第19屆《東京體育》電影大獎及第23屆高崎電影節的雙影后殊榮。今次二人再度合作，應該更具默契。

《Broker》由朴信惠主演電影《#Alive》的製作公司Zip Cinema負責拍攝 ，CJ ENM投資及發行，上映日期未定。