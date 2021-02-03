疫下戲院續停業 處男執導賀歲片上映無期 劉翁：強制業主停收租才公道

【明報專訊】劉翁首次執導的驚慄喜劇《糖街製片廠》，大打人情牌邀得「師父」葛民輝演出，該片原定年廿九（2月10日）賀歲檔上映，政府決定把社交距離措施再延兩周至2月17日，戲院被迫繼續停業，《糖》片未能如期上映。劉翁接受《明報》訪問時承認有點失落，但相信戲院商比他更無奈，因戲院停業依舊要交租，故希望政府農曆新年期間給大家鬆一鬆，賺少少錢。

記者：鍾一虹

攝影：鍾偉茵

對於戲院繼續停業，劉翁說：「當然有些失落，但最失落未必是我們，將心比己，如果我是開戲院，租照交，業主卻不減租，政府又封你艇，講無奈，戲院商比我們更無奈。有時做每個崗位，只可以盡量做好，做好準備，等機會來時就可以乘風破浪。之前有人估可以開花市，會否都開戲院？因為晚上6時後不准堂食，疫情有否好了？確診個案有否少了？其實看到全完不關事。不止戲院，見到餐廳，全香港一齊做神功戲，舖頭開晒，燈光火着，但一個人也沒有。」

估計倒閉潮涉很多行業

劉翁表示很多食肆叫救命，「大家希望年廿八到年初五，開幾日給大家鬆一鬆，賺少少錢。大家知2020年大家已很絕路，再沒工開，不再開放一些東西，我諗稍後的倒閉潮，不止一個行業，可能是很多行業，例如美容院、gym、戲院等。只可以講，這段時間大家做得幾多得幾多，不要寄望有什麼人可以幫到大家，所以要努力」。

劉翁說：「如果一停娛樂，不是只停做生意，連業主也要停收租，一齊停。」他稱沒可能只顧地產商、地盤、機場三跑等照開工，一班業主就隻眼開隻眼閉，繼續收租，小市民豈能跟業主對抗？他還聽過有業主在此時勢加租，故政府強制執行限聚措施，同樣應強制業主停收租，大家會覺得較公道，不是要小市民埋單，「你覺得食肆停業，業主會不收租嗎？開半日，業主會只收半日租嗎？不會！很多美容院日日白交租；戲院更不用說，見到黃百鳴一個月交600萬元租，業主不會跟他講減租，繼續要付租。當這些行業枯萎，沒人再經營，亦不會再有人投資，會令很多行業也枯萎。縱容業主，疫情下大家共渡時艱，他們就置身事外，令很多人覺得不公道，簡直是全香港夾錢幫他們埋單」。劉翁亦明言做好兩手準備，《糖街製片廠》未能在賀歲檔上映，他會繼續等待時機來臨，「戲院明年才開，就等明年上映」。該片的太陽娛樂文化有限公司CEO Jones回覆《明報》時表示：「這個計劃本來就是因疫情下才會誕生的，所以打亂的計劃根本就是計劃一部分，我們的損失並不是真正損失，真正損失是香港電影業的損失。」

「師父」葛民輝自言破處王

早前劉翁與葛民輝接受本報專訪，阿葛在片中扮演黑社會大佬，遭人騙財百萬，經營的火鍋店更因鬧鬼而生意慘淡，阿葛笑說：「我近年演出的角色碰巧都有江湖味，不過我每次都認真做的。」提到他被爆拍攝期間常整蠱對手，務求搞笑效果，劉翁插嘴表示：「阿葛成熟了很多，以前玩足26小時，現在只玩12小時。」貪玩的阿葛呻開工很悶，待在片場無玩伴，所以將精力轉投幫「徒弟」劉翁分擔拍戲壓力，「難得見身邊一起成長的人進步，他有心想做，好有火，點解不幫他呢？舉手之勞，就幫他點火、出火」。

劉翁憶起從英國修讀攝影、藝術課程回港，21歲便加入阿葛創作公司當御用攝影師，轉眼間大家已認識廿載。他自爆從小就佩服師父不斷新嘗試，除了幕前工作，又整梳化、做裝修、拍廣告，發現創作不是單向，可以放在不同範疇，所以每當做大型創作，包括拍微電影、首部劇集、首部電影，必找「師父」合作，會倍感安心，阿葛即搞笑說：「我是破處王！」劉翁大讚阿葛很抵用：「他一定會做多過演員的事務，我很巧妙給一級人工，部戲剪到90分鐘都見到他。而且他是有資歷演員，帶住新人有傳承作用，當我忙緊、心急、有不足之處，他會幫手執漏，好似劉浩龍明明扮老角，一時忘記了，推輪椅出場很快，阿葛會幫手提浩龍減慢節奏速度。」

人緣好飲食輪流供應

阿葛指劉翁人緣好，帶挈劇組伙食好，變笑料插曲，「以前那一代，開工得一個茶水姐姐，最多劉偉強導演會煲湯給我們飲，不似荷李活拍戲有餐車，今次好奇怪，我們無茶水而伙食充足，但時間有點出錯，有晚在九龍城開工，6小時內有三轉消夜，每兩小時就有他朋友拿食物來探班加持、供奉我們，我要揀食」。有份參演的黃溢濠與阿葛對手戲不多，他覺得開工可從旁偷師已心足，「其實之前拍短片，已領教過阿葛轉數快，好彩我熟讀對白，否則接不上」。原來鄒凱光、蘇皓兒、陳漢娜才是他主要對手，黃溢濠說：「我和蘇皓兒扮情侶，最親密只會拖手，反而跟鄒凱光一起度笑料較多，我最難忘在鬼屋內被追殺，跑來跑去，又要顧演戲，發現做演員的體能好重要。」阿葛笑問：「你現在應該明白，做AV男演員是最辛苦的！」

搞笑鬼片賀歲加入隱喻

疫情持續年多，劉翁表示去年11月醞釀開戲，拍攝工作僅10天，去年12月底煞科。他又解釋為何安排該片賀歲：「影片定檔賀歲檔只是巧合，真相是疫情爆發了一年，想借電影帶來就業機會，讓人知道電影界仍在運作，倡政府批准戲院營業，也為不能出埠旅行的香港人提供本地娛樂，花市都可以限量開放啦！每一年賺錢周期得一個，連這個周期都不批，就會陸續結業，最慘戲院結業，做前線的演員仲難捱，無戲院仲點開戲？」賀歲上映鬼片，他認為反傳統更可為，「大家都想，會不會好怪？這幾年有什麼怪事，香港人未見過，怪先要睇！我去年拍了一部ViuTV驚慄劇《黑市》反應幾好，可能香港餓了很耐，對上10年冇鬼片，更無一部純港產鬼片，近年的合拍片要審查，演員是不認識的，而這部用本土演員，可能脫穎而出」。

《糖》片故事由戲中戲《鬼屋大逃殺》揭開陳年都市怪談的秘密，劉翁在度橋時加入隱喻，帶出年輕有夢想的人最易受騙，老闆離地，靠消費身邊人生存的「艇仔」等病態，他說：「這部喜劇為本地而設，講生活上的尷尬處境，要在這個城市生活才會明白，今日我們一見到年輕人，就講無budget，好似講早晨，不斷在這個城市運行，這個年代的人睇到會明、會笑，是苦笑。」阿葛搭訕：「這部戲應該叫殘酷食物鏈！」

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