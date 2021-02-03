張栢芝內地節目表演跳舞被彈 王菲好友：沒能力還不以為恥

【明報專訊】張栢芝參與內地綜藝節目《乘風破浪的姐姐》第2季，成為話題王，節目籌備時傳她有機會跟王菲同場，後來又有報道稱鍾欣潼避免跟她同框而婉拒演出。節目早前播出栢芝唱歌走音，但獲其他「姐姐」支持，她激動落淚。同場的王菲好友那英叫她別哭，「我都沒投你票，你不用感謝我」。兩人的對話令網民爆笑。

孩子與自我排首位

另一方面，栢芝在節目中跳舞手腳不協調再被注目。日前王菲好友稻稻在微博轉發張栢芝跳舞的報道，留言：「也不知道幹啥來的，划划水就能掙錢，還一堆人誇可愛什麼玩意兒。」有網民認同說：「我覺得她這不叫划水，划水是有能力做好但偷懶，她這是無藥可救。」稻稻再回覆該網民稱：「沒能力還不以為恥。」亦有栢芝迷為偶像大反擊，稻稻最後刪掉帖文。

栢芝在節目提到很多人稱她過氣、老了，她說：「我看完之後，反而覺得開心，就是曾經享受過最好的時刻，所以我覺得人應該努力，時間不對做好自己，時間對的時候去把握住機會，我不會否定自己，這一行沒有自信，不管你多努力，多優秀，多漂亮都沒用。」她又將心目中孩子、家庭、自我與伴侶排序，孩子與自我最重要，至於伴侶？她霸氣說：「誰管他！」

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