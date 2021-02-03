宋仲基《勝利號》角色隱喻離婚心情

【明報專訊】韓星宋仲基、金泰梨、陳善圭及劉海鎮合演科幻新片《勝利號》，原定去年開畫，受疫情影響，映期一改再改，最終決定本周五在影視串流平台Netflix上架，昨日出席網上記者會時，基哥自爆新片角色經歷悲慘往事，幸好在絕望中勇敢出發，「跟我拍攝期間的心境很相似」，似隱喻他跟宋慧喬離婚後的思想轉變。

自2019年跟韓劇《太陽的後裔》拍檔宋慧喬離婚後，宋仲基首次接拍電影《勝利號》，自然備受關注。基哥昨日出席網上記者會時，提到新片角色，「當我見到『太浩』時，隨即聯想起『絕望』這個詞語，他經歷重重波折，就像我們在生活遇上很多束縛一樣，但他憑藉勇氣和意志，在絕望中勇敢出發，這跟我當時的心境很相似」。

基哥提到10年前跟導演趙成熙合作《狼少年之戀》，已聽過他說《勝利號》故事，當時覺得很有趣，後來讀畢劇本即決定演出。不過基哥開玩笑說導演似乎不喜歡他太乾淨靚仔，每次合作都指定他扮演污糟邋遢角色，「我在《狼少年之戀》臉上滿是污垢，《勝利號》的戲服亦有不少油迹」。其後才解釋此舉是要突顯角色的內心純潔。

金泰梨憑《下女誘罪》橫掃多個新人獎，今次在《勝利號》扮演太空船船長，無論語調與姿態都充滿威嚴，尤其劇情需要，經常對同片3名男拍檔呼呼喝喝，令她大呼過癮，但強調現實的她跟戲中角色絕不相似，反而像個傻氣女生。

新片請來《哈比人》三部曲英國男星李察阿米蒂奇（Richard Armitage）飾演終極反派，他雖未能親赴現場，不忘拍片送上祝福，宋仲基與劉海鎮也以飛吻回禮，相當搞笑。陳善圭憶述拍戲期間，由於英文欠佳，看着拍檔跟李察聊天，自己只能陪笑。飾演機械人的劉海鎮否認只需幕後配音，導演利用荷李活動態捕捉技術，讓他即場做戲，工作人員記錄其表情和對白，「這是韓國首齣科幻大片，能夠參與演出，令我覺得很自豪」。

疫下播映權轉售Netflix

《勝利號》講述2092年宇宙垃圾清掃船「勝利號」的船員，發現一名小女孩，其實是具有大殺傷力的機械人後，惹來各方爭奪的冒險故事。電影原定去年暑假上映，受疫情影響押後至9月開畫。然而去年8月舉行首場記者會後，再以疫情擴散為由，抽起電影不播，直至11月終於放棄在戲院上映，並把播映權轉售予Netflix。據韓媒報道，電影公司作價310億韓圜（約2.2億港元），若以新片製作費為240億韓圜（約1.7億港元）計算，換言之已穩賺70億韓圜（約5000萬港元）。