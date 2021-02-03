伊雲麗素活認遭Marilyn Manson性虐

【明報專訊】《西部世界》伊雲麗素活（Evan Rachel Wood）昨日透過社交媒體公開指摘前未婚夫兼搖滾歌手Marilyn Manson曾虐待及性侵她，事件曝光後，另有四女自稱受害者，各自表述受虐經過。男方所屬唱片公司隨即劃清界線，高調宣布已跟他解除合約，電視台亦表明會刪剪他的演出片段，至於圈中人包括Marilyn Manson舊愛兼《索女．喪屍．機關槍》女星露絲麥高雲（Rose McGowan），紛紛表態支持伊雲。

2007年，當時只有19歲的伊雲麗素活公開承認跟Marilyn Manson拍拖，估不到這是噩夢開始，「當我年輕時被他洗腦及操控，往後數年一直被他施虐」。伊雲麗素活2016年自爆曾遭舊愛性侵及虐待，但一直隱瞞對方身分，就算網上傳聞施虐者是Marilyn Manson，她都保持沉默，何以昨日突然態度急轉？「我已受夠活在報復、誹謗和勒索的恐懼中，因此必須指證這危險男人，避免讓更多人受苦，我願意跟所有受害者站在同一戰線。」

Marilyn Manson隨即發聲明否認有關指控：「明顯地，我的表演和生活一直惹起極大爭議，對於近日的報道，已嚴重扭曲事實，我與志趣相投的伴侶在彼此同意情况下維持親密關係，無論其他人如何或為何歪曲我的過去，都是無法改變的事情。」