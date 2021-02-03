Tony Bennett患認知障礙 Lady Gaga心碎

【明報專訊】現年94歲的美國爵士男歌手Tony Bennett偕妻Susan接受雜誌《AARP》訪問，首次承認他在2016年患上阿滋海默氏症，但一直未有公開病情。事後他透過社交媒體感謝妻子及家人支持，「儘管我有認知障礙，生命依然是上天給予的禮物」。

Susan表示，丈夫患病至今未有出現抑鬱、易怒，或者遊蕩等病徵，但有時會不確定自己身處何方，或者身邊發生什麼事，所以家人決定讓他繼續唱歌，藉此紓­緩病情。Tony Bennett曾與百變天后Lady Gaga合作出碟《Cheek to Cheek》，唱片推出兩年後，他確診阿滋海默氏症，下一張合唱專輯延至今年春季發行。

被問到Tony還認得Gaga嗎？Susan笑說：「當然。」有傳Gaga得悉拍檔患病後，曾經心碎痛哭。除了Gaga之外，Tony Bennett過去亦曾跟圈中後輩包括Amy Winehouse、Mariah Carey及Michael Buble等合唱，可見他在樂壇人緣甚佳。

1926年生於紐約的Tony Bennett，年輕時曾參與第二次世界大戰，後獲傳奇男星卜合（Bob Hope）發現其音樂才華，1950年代正式出道，至今奪得19座格林美獎（包括終身成就獎），被視為爵士樂壇的殿堂級人物。