早產兒留院觀察 岑珈其疫下未能探訪

岑珈其（左起）、肥腸（徐浩昌）、Jeffrey與Edan有份參與的《膠戰》開第二季，他們希望節目長做長有。（攝影：孫華中）

【明報專訊】MIRROR成員呂爵安（Edan）、魏浚笙（Jeffrey）與岑珈其昨日為ViuTV遊戲節目《膠戰新春SP》錄影。Edan、Jeffrey和珈其透露《膠戰》會開第二季，由第一季一星期5集，每集半小時，改為一星期一集，每集一小時，因為半小時拍攝剪輯太辛苦。第二季沒那麼快開拍，先拍新春特別版，當為第二季熱身，希望《膠戰》長做長有，直到永遠。

剛榮升人父的珈其表示母子平安，由於兒子提前出世未足磅，要留院觀察，太太亦未出院，但都平安，情况良好，他說：「疫情關係，我只能陪產，短暫與兒子相聚，現在不能夠到醫院探望，希望兒子健康，快高長大。」

Edan工作接踵而來，出新歌、拍劇和綜藝節目，被成員稱為「ViuTV一哥」。Jeffrey稱最近多了粉絲，全賴Edan帶挈，珈其也笑說：「我都是靠Edan，社交平台才多了一萬粉絲。」Edan靦腆叫他們不要再褒獎他。對於新歌《E先生 連環不幸事件》MV登上YouTube熱門第一位，Edan稱很開心，多謝粉絲和朋友支持，不停為他宣傳。

記者：柯美

攝影：孫華中

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