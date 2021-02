笑謝天華講慣普通話 林文龍：搵佢拍劇要請人配音

next

【明報專訊】謝天華昨日為林文龍主持的節目《同你「限聚音樂」唱談男人心》任嘉賓,兩人合唱《我的快樂時代》和《That's Why You Go Away》。謝天華與林文龍昔日合作劇集《皆大歡喜》成為好友,私下相約唱卡拉OK,也試過一起登台,不過自從離巢無綫就減少合作,但偶爾會敘舊。

林文龍現任亞洲心動娛樂副總裁,有報道亞視大埔廠房變虛擬貨幣礦場,並用作推銷投資。林文龍澄清與他無關:「我只接收子公司,他們發生所有問題不關我事。」問他返工有否見到擺有疑似電腦伺服器的「礦機房」?他表示不知道:「我在1樓工作,有自己獨立辦公室。」現在他除兼顧行政職務,今年也會製作幾個綜藝節目,又透露找著名監製戚其義寫劇本,但開劇計劃未必在今年內進行。謝天華反問:「點解不找我拍呀?」林文龍笑着回應:「你現在經常北上發展講普通話,變成廣東話講得不好,我不想請人幫你配音。」

謝天華表示近年很少參與綜藝節目,集中拍內地電影和電視劇,其他時間都忙湊仔。對於曾志偉回歸無綫做高層,他認為是好事:「志偉回來對觀眾是好事,以前《超級無敵獎門人》帶歡樂給大家,希望無綫有新氣象啦!」

記者:鍾一虹

攝影:孫華中

