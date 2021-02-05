兒子日本修讀音樂疫下無工作 劉麗萍心痛：他不想靠父母

【明報專訊】麥德羅與女友劉麗萍（Apple姐）前晚舉行網上音樂會，兩人恩愛合唱《世間始終你好》。Apple姐還在音樂會上分享人生經歷，感嘆去年大家都辛苦地撐過來，所以期望疫情盡快過去，送「苦」迎牛。去年麥德羅確診患新冠肺炎，她曾經一度擔心男友會死，慶幸現已康復，而且教唱歌的收入也不錯，大感欣慰。

母子兩年無見面

Apple姐往年1月生日多數開派對慶祝，今年則改為網上開Live，疫情下仍可靠網上互動與歌迷拉近距離。她又透露因疫情影響，身在日本修讀音樂的兒子未能返港團聚，母子已兩年沒見面，她非常掛念兒子，Apple姐說：「他在網上自彈一曲《真的愛你》，我聽到感動到想喊！兒子獨自在日本生活好慘，因疫情影響難找工作又沒有演出，我和日籍前夫都想資助他，但他不想靠父母，我好心痛，但也為他感驕傲。」她形容兒子靚仔、身形高大，娛樂圈不少朋友都打他主意，可是兒子堅持不靠媽咪關係入行。她考慮下次開網上音樂會，除邀請旗下藝人施匡翹和謝高晉一齊演出之外，亦可能拉攏兒子在日本連線作母子檔合作。麥德羅透露將在本月18日年初七開網上音樂會，到時與歌迷齊齊慶祝「人日」。

記者：林蘊兒