39歲朱慧敏計劃兩年後造人 王賢誌嘲年紀大 促有仔趁早生

【明報專訊】39歲朱慧敏上月下嫁心臟科醫生陳良貴，婚後昨日首次出席公開活動，與王賢誌（Vinci）、唐安麒、林子博、嚴淑明等於粉嶺向長者派福袋行善。新婚朱慧敏透露計劃兩年後才開始造人大計，還想生幾個小朋友，即被好友Vinci嘲年紀大，催促快生B，更表明願意做契爺。

記者：林蘊兒

攝影：孫華中

被呼陳太的朱慧敏心情大好，見她未有戴婚戒，即解釋與丈夫有婚前協議，因婚戒太貴重怕遺失，加上醫生工作要常洗手，故決定一齊將婚戒存放在家較安全。成為人妻的她自爆婚後仍未習慣改稱呼，她說：「執屋和煮飯我都可以，但未改到口叫另一半做老公，私下暱稱他BB或Baby。在人前會稱呼他為我先生，他則叫我hello my wife，大家相敬如賓。」

Vinci新年與愛侶分隔兩地

朱慧敏透露打算一兩年後才開始造人大計，預計生幾個小朋友，即遭Vinci嘲她年紀不小，催促要盡快，更表明願意做契爺和幫手照顧小朋友。Vinci透露另一半Kevin日前已回澳門探望家人，因兩地入境後需隔離合共超過30日，所以Vinci沒有同行，並笑說：「農曆新年我們分開各自陪家人過節，是最遙遠的距離，所以已提前慶祝情人節。」

擁臨牀催眠治療師資格的朱慧敏，與丈夫最近在網上直播分享健康資訊，獲兩萬多人點擊感驚喜，她最開心能幫到有自殺傾向和患抑鬱症的病人解答問題。陳良貴被讚直播時對鏡頭表現自然又淡定，很適合幕前演出，朱慧敏忍不住讚老公：「他經常出席醫學講座，所以口才好轉數又快。」

唐安麒美容生意損失慘重

唐安麒自爆小時候在單親家庭長大，曾住劏房幾年，那時的願望是可以去住公屋的朋友家玩，最羨慕別人有獨立洗手間，所以最明白住劏房的市民感受，長大後經常行善。

經營美容生意的她大呻因疫情，旗下美容院已關閉4個月，生意大受影響，同事雖然停薪，但她每個月仍要交數百萬元租金，不過暫時未有縮減分店數目的打算。

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