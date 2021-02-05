祖狄羅艾迪烈梅尼驚傳確診 《怪獸與牠們的產地3》英國片場爆疫停工

有傳羅拔柏迪臣去年拍攝《蝙蝠俠》期間染疫，他跟《怪獸與牠們的產地3》共用同一片場。

尊尼狄普陣前易角，如今再因工作人員確診停工，恐怕映期又要再改。

電影公司承認《怪獸與牠們的產地3》工作人員染疫，但拒絕透露確診者是否祖狄羅（左）或艾迪烈梅尼（右）。

【明報專訊】《哈利波特》外傳式電影《怪獸與牠們的產地》第3集（Fantastic Beasts and Where to Find Them 3）都算多災多難，去年開鏡至今，先有原作者羅琳（J.K. Rowling）被指言論涉歧視跨性別人士，再有主角尊尼狄普（Johnny Depp）陣前易角，日前更有演員確診而被迫停工，矛頭直指艾迪烈梅尼（Eddie Redmayne）及祖狄羅（Jude Law）。

據英國《每日郵報》報道，由大衛葉斯（David Yates）執導、艾迪烈梅尼與祖狄羅合演《怪獸與牠們的產地3》近期在英國Leavesden片場趕工，電影公司昨日證實，早前一名劇組人員感染新冠病毒，現已接受隔離。為了防止疫情擴散，片場即時關閉，新片暫停拍攝，進度難免受阻。

女角開鏡前感染

不過，據《每日郵報》引述知情人士透露，該名確診者是「不可替代的主要演員」，而且感染到南非變種病毒，令到片場人心惶惶，粉絲則擔心戲中飾演魔法動物學家紐特的艾迪烈梅尼，或者扮演年輕版鄧不利多的祖狄羅已經「中招」。截稿前為止，電影公司仍未對有關報道作出回應。

事實上，《怪獸與牠們的產地3》去年開鏡前夕，女演員艾歷遜蘇度（Alison Sudol）率先自爆受到感染，她在朋友開設的農場自行隔離。另外，新片拍攝期間，據報有一名工作人員亦確診，但當時電影公司並沒宣布停工，跟今次情况明顯不同。

《蝙蝠俠》同片廠中招

新片不單受到疫情影響，戲中飾演黑巫師葛林戴華德的《魔盜王》男星尊尼狄普，去年因控告英國《太陽報》誹謗他「打老婆」一案敗訴，隨即被電影公司踢出劇組，改由《誣網》康城影帝麥斯米基辛（Mads Mikkelsen）接棒，映期亦由今年11月推遲至明年7月。

巧合的是，改編自DC超級英雄漫畫的同名電影《蝙蝠俠》（The Batman），去年9月亦在同一片場拍攝，其間有傳男主角羅拔柏迪臣（Robert Pattinson）確診而需隔離，拍攝工作亦煞停。