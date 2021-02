祖狄羅艾迪烈梅尼驚傳確診 《怪獸與牠們的產地3》英國片場爆疫停工

【明報專訊】《哈利波特》外傳式電影《怪獸與牠們的產地》第3集(Fantastic Beasts and Where to Find Them 3)都算多災多難,去年開鏡至今,先有原作者羅琳(J.K. Rowling)被指言論涉歧視跨性別人士,再有主角尊尼狄普(Johnny Depp)陣前易角,日前更有演員確診而被迫停工,矛頭直指艾迪烈梅尼(Eddie Redmayne)及祖狄羅(Jude Law)。

據英國《每日郵報》報道,由大衛葉斯(David Yates)執導、艾迪烈梅尼與祖狄羅合演《怪獸與牠們的產地3》近期在英國Leavesden片場趕工,電影公司昨日證實,早前一名劇組人員感染新冠病毒,現已接受隔離。為了防止疫情擴散,片場即時關閉,新片暫停拍攝,進度難免受阻。

女角開鏡前感染

不過,據《每日郵報》引述知情人士透露,該名確診者是「不可替代的主要演員」,而且感染到南非變種病毒,令到片場人心惶惶,粉絲則擔心戲中飾演魔法動物學家紐特的艾迪烈梅尼,或者扮演年輕版鄧不利多的祖狄羅已經「中招」。截稿前為止,電影公司仍未對有關報道作出回應。

事實上,《怪獸與牠們的產地3》去年開鏡前夕,女演員艾歷遜蘇度(Alison Sudol)率先自爆受到感染,她在朋友開設的農場自行隔離。另外,新片拍攝期間,據報有一名工作人員亦確診,但當時電影公司並沒宣布停工,跟今次情况明顯不同。

《蝙蝠俠》同片廠中招

新片不單受到疫情影響,戲中飾演黑巫師葛林戴華德的《魔盜王》男星尊尼狄普,去年因控告英國《太陽報》誹謗他「打老婆」一案敗訴,隨即被電影公司踢出劇組,改由《誣網》康城影帝麥斯米基辛(Mads Mikkelsen)接棒,映期亦由今年11月推遲至明年7月。

巧合的是,改編自DC超級英雄漫畫的同名電影《蝙蝠俠》(The Batman),去年9月亦在同一片場拍攝,其間有傳男主角羅拔柏迪臣(Robert Pattinson)確診而需隔離,拍攝工作亦煞停。