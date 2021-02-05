3女導演爭金球獎破紀錄

有網民認為莉莉哥連斯在《艾蜜莉在巴黎》表現一般，質疑她入圍視后的資格。

【明報專訊】第78屆金球獎前日公布提名名單，電影部門出現多項紀錄，還記得上屆沒有女導演入圍而遭人詬病，今屆情况大幅改善，《浪跡天地》華裔女導演趙婷、《邁阿密的一夜》雷珍娜京（Regina King）及《超犀女王》艾美露芬奈爾（Emerald Fennell）齊齊爭獎，打破金球獎從未出現一屆有超過一名女導演入圍的紀錄，而趙婷亦成為史上首位角逐金球獎最佳導演的華裔女性。

回顧過去77屆金球獎歷史，僅得5名女性電影人曾經角逐最佳導演，金像影后芭芭拉史翠珊（Barbra Streisand）演而優則導的《恩桃》更是唯一得獎女導演，且看今屆能否延續佳績。

另一方面，沙查巴朗高漢（Sacha Baron Cohen）亦憑《芝加哥七人案：驚世審判》及《波叔出城2》，分別角逐戲劇類最佳男配角、音樂或喜劇類最佳電影及男主角合共3獎，平了金像帝后占美霍士（Jamie Foxx）和海倫美蘭（Helen Mirren）同一屆獲得最多提名的紀錄。

莉莉哥連斯遭質疑

有人快樂有人愁，Netflix原創劇集《艾蜜莉在巴黎》跟女主角莉莉哥連斯（Lily Collins）同時入圍電視部門的最佳喜劇及視后兩獎，結果遭網民投訴「未夠班」，不過後者懶理批評，昨晚如期為美國演員公會（SAG）頒獎禮宣讀候選名單。第78屆金球獎將於香港時間3月1日早上舉行頒獎禮，因受疫情影響，首次分開在美國東西兩岸舉行。