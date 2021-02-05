【開箱】《零下法外》 天氣冷 人心更冷

馬丁遭囚車內的逃犯包圍，生死懸於一線，其後雙方竟然攜手抗敵，可見世事難料。

【明報專訊】西班牙懸疑片一向在港有捧場客，《死無對證》、《幻象》口碑載道，剛於影視串流平台Netflix上架的《零下法外》（Below Zero）亦不例外，迅即登上香港十大收視排行榜已是最佳證明。

劫囚車的動機

《零下法外》故事講述擁有幸福家庭的西班牙警員馬丁（Javier Gutierrez飾），剛送小女兒上學，便到新調職的警區報到，首項任務正是到監獄移送犯人，當時囚車上共有6名壞蛋，其中一人更是跨國犯罪集團的老大，因走私軍火、性販運等罪名被捕，觀眾不難預計即將上演「劫法場」戲碼。

曾演荷李活片《刺客教條》的西班牙影帝Javier Gutierrez，戲中飾演嚴守紀律的好警察馬丁，面對同車拍檔蒙特西諾的不守規矩作風，不單拒絕同流合污，更直斥其非，此舉明顯是為片尾的他，行事作風應否改變，埋下最佳伏線。

當囚車在漆黑寒冷、煙霧迷茫的山路上緩緩前進，神秘人卻早已佈下天羅地網，等待時機請君入甕。他先在路上放置三角釘鏈，輕易刺穿囚車的輪胎，蒙特西諾下車查看究竟，車內囚犯亦蠢蠢欲動，其中之一拉米斯利用事先藏好的工具，迅速解開手扣，然後打開閘門，準備伺機逃脫。

主角腹背受敵

馬丁驚覺拍檔失聯，於是下車調查，發現蒙特西諾中槍倒地，身上滿是血迹，已經心知不妙，此時狙擊手再開槍，馬丁腿部受傷，忍痛邊走邊避，終於發現負責開路的警車亦已在前方遇襲。換句話說，馬丁只能孤身應戰。

腹背受敵的馬丁，車外受到神秘人偷襲，車內亦遭囚犯圍攻，勢要搶去車匙，情况相當混亂，其中一名身材矮小的囚犯，突然用滅火筒擊殺另一羅馬尼亞囚犯，終於揭開事件動機，原來這是一名被革職的警察米格爾策劃的行動，目的並非劫獄，而是殺人滅口，要矮子成為代罪羔羊。

正因這場突如其來的變化，馬丁跟囚犯為了保命，被迫聯成一線，對付車外的米格爾。然而後者早有預謀，一邊切斷車內暖氣系統，一邊換好輪胎，並把囚車駛向冰封湖泊上，實現他的復仇大計。

真相令人反思

西班牙懸疑片有個共通點，就是在結局前突然「扭橋」，雖然把事前鋪排的故事全盤推翻，但總是合情合理，帶領觀眾撥開雲霧，認清事實真相。原來矮子口中的壞蛋米格爾，真正身分是一名13歲女生的父親，當她參加村中慶典時，慘遭矮子和友人強暴然後虐殺，最後連屍體都找不到。

米格爾誓死為女兒報仇，馬丁則堅持維護法治，阻止對方「私了」，究竟法律不外乎人情？抑或當天理不容的時候，仍然不能踏出紅線半步？《零下法外》提供了一個很好的討論空間，讓觀眾反思何謂正義。