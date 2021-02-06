80多歲嫲嫲美國染疫離世 梁麗翹遺憾無機會見最後一面

【明報專訊】翁嘉穗昨日以慧妍雅集會長身分，與會員梁麗翹、李慕潔及林泳妤到一間安老院向長者送上「百家被」，兼與一班院友玩遊戲預祝農曆新年。翁嘉穗表示她們推出「Dream Big慈善項目」，昨日是第二站，40名歷屆港姐透過她們的畫作及攝影作品製作成「百家被」。

疫下到老人院舉行活動，翁嘉穗表示事前有加強防疫措施。梁麗翹最感觸，稱去年先後有3名家人離世，當中80多歲嫲嫲半年前因新冠肺炎於美國老人院去世，「當時因疫情無機會去探她，之後就真的無這個機會，親身經歷過才知原來疫情可以那麼近，要珍惜眼前人」。翁嘉穗說她亦有朋友因新冠肺炎去世；身體真的很緊要，要多關心身邊人。

翁嘉穗表示新年都是一家人簡單慶祝，盡量選擇戶外地方，始終細仔年紀尚小，會避免去拜年。梁麗翹透露新年前會去做激光矯視手術，昨日是她第一次戴眼鏡出席活動，也是最後一次。談到《東張西望》近期派出女主持做高危險性的採訪，有網民指節目罔顧主持安全？身為主持之一的梁麗翹讚節目台前幕後很搏、很勤力，目的是追訪大家關心議題，她也曾去過發生地震的四川和台灣等地採訪，「我很少說不，我只想着每次都是一個很好的採訪經驗」。

記者：陳釗

攝影：孫華中