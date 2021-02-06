岑麗香挺6個月孕肚搵奶粉錢 佗B胃口改變 日日要食腿蛋治

【明報專訊】36歲岑麗香日前在社交網上載孕照，宣布懷有第二胎「小腰果」後，昨日首度現身公開活動，到銅鑼灣為內衣品牌擔任開幕剪綵嘉賓。腹大便便的岑麗香戴透明口罩，穿粉紅色貼身連身裙配2吋高跟鞋，精神奕奕，沒有水腫，手腳依然纖幼；她甫出場先與傳媒打招呼：「辛苦晒，大家好，好耐無見。」農曆新年與情人節將至，品牌特別送上紅色內衣及睡衣套裝給岑麗香。

已知BB性別 稍後公布

岑麗香（香香）接受訪問時充滿喜悅，她透露已懷孕6個月，雖然已知BB性別，但想保持少許神秘感，因為家人都未知，稍後才公布，「不會分娩後才告訴大家，距離分娩還有幾個月。兒子Jacob在港分娩，今胎都是」。至於為何取乳名「小腰果」，香香解釋因為第一次照超聲波時，BB形狀似小腰果。

香香有跟Jacob說快將做哥哥，但他下月才2歲，不知他是否明白，「不過他知道我個肚有變化，間中會摸吓我個肚。（會否代Jacob買禮物送給BB？）我做過資料蒐集，話送禮物是好事」。她透露今次懷孕跟上次不同，上次佗B好想食薄餅，今次每天都要吃腿蛋治才滿足，每天最少吃一次，試過一天吃兩次。

重了10磅 手腳依然纖幼

見香香沒有水腫，手腳仍纖幼，她說：「接近分娩才會水腫，目前重了10磅，仍然好靈活、好有活力，但就好易攰，因為BB吸晒我的營養，所以現在專心安胎，只接受YouTube邀請，安全情况下做網上活動，暫時不會拍劇，驚自己拍攝時睡着。」

專心安胎 不理老公生意

問到老公Joshua有否當她如女王般看待？香香說：「沒有，間中啦。現在有Jacob，事事以兒子行先。」是否幫老公打造時裝王國、落力宣傳？香香說：「我不太清楚，當日他拍東西，我有經驗就去幫手，看他有什麼需要。這是他的project，由他自己搞。（老公在時裝界大展拳腳？）交給他搞，我要專心安胎。（生完BB，做老公的御用模特兒？）他賣的是男裝，不關我事。」問到三年抱兩是否計劃之內？香香表示沒刻意計劃，但上天送給他們的禮物一定要珍惜。

記者：柯美

攝影：鍾偉茵

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