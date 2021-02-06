卓威博士文兩片4提名破紀錄 《王冠》3女星爭美國演員公會視后

愛瑪歌連（左起）、奧莉菲亞高文及姬莉安德遜同時憑《王冠》角逐SAG視后。

卓威博士文憑《藍調天后》及《誓血五人組》獨佔4項提名，刷新SAG最高紀錄。

【明報專訊】繼金球獎後，第27屆美國演員公會獎（SAG）昨日凌晨亦公布提名名單，已故《黑豹》男星卓威博士文（Chadwick Boseman）憑電影《藍調天后》及《誓血五人組》角逐最佳男主角及男配角外，兩片同時入圍最佳整體演出獎，個人包辦4項提名，打破SAG最高紀錄。頒獎禮將於香港時間4月5日舉行。

一向被視為奧斯卡得獎指標的SAG獎，電影部門以《藍調天后》、《誓血五人組》、《Minari》及《芝加哥七人案：驚世審判》各佔3項提名領跑，它們將會跟《邁阿密的一夜》競逐最佳整體演出獎，形勢上可算勢均力敵。

尹汝貞視《Minari》拍檔如家人

反觀去年因癌症病逝的卓威博士文，表現獨佔鰲頭，他跟《金屬之聲》列斯阿曼（Riz Ahmed）、《曼克》加利奧文（Gary Oldman）、《Minari》Steven Yeun及《The Father》安東尼鶴健士（Anthony Hopkins）一同角逐影帝，如果順利得獎，大有機會繼《電視台風雲》彼得芬治（Peter Finch）後，成為史上第2位死後獲追頒奧斯卡最佳男主角的演員。

韓片《下女》73歲女星尹汝貞主演《Minari》，早在美國橫掃多個獎項，日前卻遭金球獎冷待，僅獲提名最佳外語片，SAG總算還它公道，入圍最佳男主角、女配角及整體演出合共3獎。尹汝貞感謝公會支持，「我們一班台前幕後，無論在片場內外，感情好得像一家人，因此獲提名整體演出獎，意義尤其重大」。

《柏捷頓家族》公爵爭視帝

電視部門方面，日前在金球獎獲得最多6項提名的《王冠》，SAG亦不遑多讓，共得5項提名，劇中飾演「英女王」的奧莉菲亞高文（Olivia Colman）、「戴妃」愛瑪歌連（Emma Corrin）及「鐵娘子」姬莉安德遜（Gillian Anderson）同時爭奪視后，未知會否分薄票源，讓《黑錢勝地》茱莉亞嘉納（Julia Garner）及羅拉連尼（Laura Linney）冷手執個熱煎堆？

至於在金球獎全軍覆沒的高收視劇集《柏捷頓家族：名門韻事》，除了獲得SAG最佳整體演出獎提名外，劇中飾演公爵的利基尚沛治（Rege-Jean Page）亦入圍視帝，跟《黑錢勝地》積遜貝文（Jason Bateman）及《王冠》佐斯奧康納（Josh O'Connor）等爭獎，有望吐氣揚眉。