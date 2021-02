《仙樂飄飄處處聞》男主角 享年91歲 基斯杜化龐馬逝世

【明報專訊】經典電影《仙樂飄飄處處聞》男主角基斯杜化龐馬(Christopher Plummer),美國時間周五(2月5日)在康涅狄格州寓所與世長辭,享年91歲。據遺孀伊玲泰萊(Elaine Taylor)向美國傳媒透露,龐馬跌倒後因併發症離世。在《仙》片飾演龐馬太太的茱莉安德絲(Julie Andrews)得悉噩耗後向老朋友致敬,「世界失去了完美的演員,我也失去珍視的朋友」。

據報基斯杜化龐馬離世時,跟他結婚逾半世紀的妻子伊玲泰萊陪伴在側;與龐馬合作了46年的經理人彼特(Lou Pitt)在聲明中表示,非凡的龐馬深愛且尊敬他的專業。曾稱永不言休的龐馬,在演藝路上確實從來未退。

戲路寬廣 晚年仍活躍

1929年在加拿大多倫多出生的龐馬,是家中獨子,求學時期接受鋼琴演奏訓練,高中開始對演戲發生興趣。1950年代初他到紐約百老匯尋求發展機會,擅演莎劇,從演超過70年;根據影視資料網站IMDB顯示,他拍攝的影視及配音作品逾200部。

1958年,龐馬演出薛尼盧密(Sidney Lumet)執導的《紅伶夢》(Stage Struck)開始進軍大銀幕;直到1965年演出《仙樂飄飄處處聞》(Sound of Music)後才真正蜚聲國際。《仙》片講述茱莉安德絲扮演的實習修女Maria,二戰前受龐馬飾演的鰥夫上校聘用,擔任其7名子女的家庭教師。Maria透過音樂跟孩子建立緊密關係,並戀上上校,兩人衝破障礙成為一對;婚後卻因德國吞併奧地利,不欲屈從在納粹德國之下的上校,於是借一場歌唱比賽,帶家人夤夜越過阿爾卑斯山逃亡到瑞士。此片叫好叫座,為龐馬帶來知名度,但他曾評論上校角色太過刻板,也不喜該片風格。

龐馬除兩奪東尼獎,亦有兩座艾美獎;電影作品更多不勝數,不論《大不列顛戰役》、《滑鐵盧之役》、《時光倒流70年》、《12猴子》、《驚天奪寶》等都可找到他的身影。他到晚年仍活躍幕前,遺作《無名勳章》去年才在港上映。龐馬戲路寬廣,聲線沉穩,曾為動畫《沖天救兵》、《老鼠也移民》配音。由於外形紳士,舉止優雅,更經常扮演富商、大文豪的角色。譬如在《霸王鐵金剛》(The Man Who would be King)就扮演英國詩人吉卜林(Rudyard Kipling);在劇集《荊鳥》則變身狡猾的大主教;在大衛芬查執導的美版《龍紋身的女孩》,他飾演念念不忘侄女死因的富商;在《有你終生美麗》扮演納殊的精神科醫生;龐馬在《奪命煙幕》則飾演美國哥倫比亞廣播公司(CBS)著名記者華萊士(Mike Wallace),並贏得多個影評人組織的最佳男配角殊榮。

奧斯卡最年長最佳男配角

龐馬直到2010年才得到美國影藝學院青睞,憑《最後車站》(The Last Station)的俄國大文豪托爾斯泰角色,首度提名奧斯卡最佳男配角但飲恨;兩年後在《基爸愛留情》(Beginners)扮演喪妻後才出櫃的同志爸爸,終於把小金人一擁入懷,並且以82歲75日成為此獎歷來最年長的得獎者。他致謝時不忘展現幽默一面,對着小金人笑言,「親愛的,你不過比我大兩歲而已,怎麽不早點見到你?」2017年,烈尼史葛(Ridley Scott)執導的《萬惡金錢》(All the Money in the World)上映前個半月,扮演富商的奇雲史柏斯(Kevin Spacey)爆出性侵少年醜聞,遂臨時找來龐馬補拍奇雲所有戲分,結果翌年獲奧斯卡最佳男配角提名,亦是歷來最年長(88歲)的候選男配角,雖然落敗,但已蔚為佳話。據悉龐馬開鏡前3天才準備,拍了9日已完成任務;他當時曾笑言希望記憶力還行,因為要很快把對白背熟。

龐馬經歷3段婚姻,跟首任演員太太譚美甘姆斯(Tammy Grimes)育有一女Amanda,但婚姻只維持了4年;第二任太太是記者,兩人結婚5年後各走各路。他承諾戒酒後,於1970年與同為演員的伊玲泰萊共諧連理至今。