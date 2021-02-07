YouTube頻道頭炮 陳自瑤講凍齡談女兒不提王浩信

【明報專訊】陳自瑤日前預告有「重要消息」公布，引起各種猜測，前晚終於宣布是籌備一年的YouTube頻道開張，她拍攝第一條片段回答粉絲10條問題，主要有關工作，除解答凍齡秘訣，亦有提到家庭生活，包括女兒王靖喬，但未提及老公王浩信。

早前陳自瑤分享學生照贏得讚賞，網民稱現在的她跟學生時代一樣；她開心被讚，但事實上會有不同，她認為保養心態最重要，要保持少女心，「想要保持後生，就永遠要覺得自己好後生」。她提到早前女兒拿她的手機玩抖音，令自己樣貌意外曝光，她表示只想女兒過普通小朋友生活，專注學業，沒有考慮讓她多曝光。她不時在社交平台分享正能量文章，稱任何人也有壓力與不開心時間，她會以正面態度向前行。她今年迎40歲生日，談自己20、30、40的轉變，30歲是結婚、生小朋友階段，學習做媽媽，現階段的她是成熟了，知道想要什麼與怎樣前行，是她最喜歡的階段。她沒有提及老公王浩信，有網民提議她邀老公做嘉賓，定會刺激點擊率。

火速有10k訂閱 感激網民支持

她昨日稱YouTube頻道獲支持好感動，在社交網曬靚相說：「完全感受到大家給我嘅愛，我嘅YouTube Channel不夠24小時已經有10k訂閱，真的很感恩，也是我沒想到的！你們的支持是我最大的動力！大家嘅心意我都收到了！我會繼續拍多啲片答謝大家！」

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