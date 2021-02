《拆彈專家2》疫下上映無期 港片難復黃金時代 邱禮濤：老闆食大茶飯 失去茶餐廳

next

【明報專訊】受疫情影響,戲院停業,對於新作《拆彈專家2》映期一拖再拖,導演邱禮濤接受《明報》專訪時表示有點可惜,但不詫異。出品《拆》片的寰宇電影負責人林小明睇淡後市,認為即使疫情過去,港片數量也不會回到從前的黃金時期;對此邱禮濤歸咎有個大市場(內地),大家走去食大茶飯,失去了茶餐廳東西;但他稱即使自欺欺人,也要永遠抱着希望 。邱禮濤表示疫情對他沒太特別的改變,「作好心理準備去接受更荒謬的東西,這個時代就是這樣!」

記者:柯美

攝影:劉永銳

邱禮濤執導、劉德華和劉青雲主演的電影《拆彈專家2》,原定去年聖誕與內地同步上映,受第四波疫情影響,戲院去年12月初被迫停業至今仍未重開,新片上映無期,但在內地累計票房近13億人民幣。

「每部戲的命都好獨立」

對於《拆彈專家2》仍未能在港上映,邱禮濤表示事前已覺上映無望,「是有點可惜,但不詫異。(就算可以上映,限聚令座位減半,會否擔心票房?)各種結果在腦中都有。(已完成導演責任,不理成果?)不會不理成果,每次開戲,都朝好成果方向去做,希望多些觀眾入場欣賞自己的作品,反應好與壞都想知」。

雖然上集成績甚佳,香港票房收逾2500萬,並獲7項金像獎提名;開拍續集,並未為邱禮濤帶來壓力,他自言亦不要給自己壓力,「每部戲的命都好獨立,壓力不應來自之前的口碑和熱潮,而是眼前那部戲如何拍到最好。(過去很多續集的成績都不及第一集?)沒想這些,我執導的《掃毒2》成績也不錯,我不介意拍續集,《拆彈專家2》在內地票房不俗,有好的故事,老闆又支持,不排除拍第3集」。

「以為自己食緊大茶飯」

受疫情影響,去年電影公司開戲步步為營,片量見新低,邱禮濤亦有兩部電影開不成,只執導了一部、監製兩齣,其餘時間為《感動她77次》等電影做後期。問到疫情可改變其想法?他說:「沒太特別改變,作好心理準備去接受更荒謬的東西,這個時代就是這樣。」

對於《拆彈專家2》出品人寰宇電影公司林小明認為即使疫情過去,香港拍片量也不會回到從前黃金時期、一年生產數百部電影的光景。1980年代出道、經歷過香港電影業黃金時代的邱禮濤用大茶飯和茶餐廳作比喻,解釋本土製作為何愈來愈少:「那個是矛盾,因為有個大市場(內地),老闆食大茶飯,明白的;但個個走去食大茶飯,就失去些茶餐廳的東西,培育不到新一代出來。以前沒有這個大市場,大家還可以博下本土市場,我們這些1980年代導演也是這樣孕育出來,但現在老闆沒興趣去搏這個茶餐廳;不過食大茶飯,輸一鋪都幾『甘』。」他有興趣去食「大茶飯」?他笑謂:「我以為自己食緊,我不揀飲擇食。」

「有很多人服侍你,唔好習慣」

說到香港電影前景,邱禮濤說:「雖然話現在比之前更加困難,但以前我們未知前景如何時,當日我們都覺得很困難,但都過咗啦。現在每年電影生產量不及從前,是有點可悲和唏噓,就算自欺欺人也好,我覺得起碼不要悲觀,永遠抱着希望 ,有得做就做,hope for the best,expect the worst。」

問他未來會否多拍本土低成本電影?邱禮濤表示能控制的話也想,最好拍完一部大製作,馬上拍部細製作:「不想變成習慣,我相信久而久之未必拍到,所以想盡快拍些細製作。(怕失去初心?)我為人是這樣,以前聽MP3機,可以開到12度,一般開6度,最多開到10度,不會開到最盡,驚去到最盡,有日想要再大聲點就無法得到滿足。其實很多時是一個慣性,我不想變成慣性;拍大製作當然有很多福利,但我不想成日浸在福利中。(太陶醉會迷失?)會的,忘記當初為什麼要拍電影,尤其在內地拍戲,有很多人服侍你,唔好習慣咗所謂台型,那種台型其實都好無型;點解我話青雲有型,因為他真的好有型,好難得。」

