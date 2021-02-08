【明報專訊】邱禮濤與劉德華（華仔）再合作，默契十足又互相信任；他透露華仔今次的角色有不同的心路歷程，變化頗多，有一定難度。

如此級數無助手

至於劉青雲，繼1994年《山雞變鳳凰》後相隔20多年再合作，有什麽感覺？邱禮濤說：「其間都合作過《喜馬拉亞星》，雖然不是我執導，私底下我們相識已久，間中在吳鎮宇和黃子華的飯局會見到。（再合作感覺？）青雲是一個好人，以他現在的級數和江湖地位，仍一個人行入片場，無助手。拍《喜》片時，赴喜馬拉雅山的內陸機好細，容納不到那麼多行李，青雲主動說不用運送其行李，他是可以自己check in的演員。（能屈能伸？）不是能屈能伸，是他的個性。睇娛樂新聞，國際巨星里安納度狄卡比奧（Leonardo DiCaprio）都是自己check in，可能保鑣在遠處。（演技方面？）我沒將他以前跟現在比較，因為他的演技一向那麼好。青雲演出的電影，我睇很多，真的很勁，基本上什麼角色都做到。有種演員很喜歡挑戰你，但青雲不會，就算角色毫無特別，他會去想怎樣做；有種演員想角色很豐富和複雜，覺得這樣才有安全感、有發揮，是兩派不同的人。其實你有自信，夠板斧就不會驚。」