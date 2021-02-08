跟周星馳拍劇訓練急才 梅小惠憶與曾偉權分手 暴瘦至98磅

【明報專訊】梅小惠自2004年拍罷《皆大歡喜》，淡出幕前轉職巿場推廣，至近期回歸電視圈做「製作總監」，製作了節目《雙祥見》。近日小惠接受電台《1圈圈星光背後》訪問，憶述入行36年的演藝生涯與感情路。當年小惠跟周星馳多次合作拍劇，她稱未走紅的周星馳不cool，拍《他來自江湖》時更訓練了她的急才，小惠說：「跟星仔拍攝時，讀熟劇本是沒用的，因為去到才知拍什麼，就像扮樹那場戲，根本沒有對白。那時導演是李力持，次次在現場都聽到他跟星仔一齊改劇本，笑到卡卡聲，這跟我在訓練班學的很不同。」

否認跟趙學而不和

當年小惠拍攝時裝版《皆大歡喜》，曾爆出她與趙學而因遲到鬧不和，小惠澄清兩人沒不和，她亦從無遲到，並說：「我想講《皆大歡喜》合作了很多年，有開心亦有摩擦，但離開劇組或幕前不關任何人事，我是感到無論演戲或做主持行到某個位，加上年紀不小，想進步及挑戰自己。」

忘記分手原因

談到已故的初戀男友曾偉權，對方生前曾承認對小惠有歉意，她稱已放下很久，亦一直感激對方，由21歲開始就保護着她。曾偉權曾稱分手前小惠想結婚，他卻想事業做好些才計劃，小惠說：「我相信大部分女仔拍了拖10幾年，沒哪個不想結婚，我們是有憧憬過，但最後關係因何走不到另一階段，我真的忘記了，總之有問題吧。」

小惠透露當年分手後，需一段時間復元，情傷曾令她瘋狂購物兼體重跌至98磅。去年曾偉權離世，她說事前不知對方患癌，並說：「我們交往這麼久，他與我家人的關係很好，他走的一天，家姐（梅小青）致電問我有否收到消息，那刻我跟客戶開會中，很冷靜。第二天記者確認他離世的消息，感激權權（曾偉權）讓我有一天晚上時間，回憶他對我的好，能自然真心回答大家。」

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