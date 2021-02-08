羅志祥與恩師解20年心結 孫德榮誓助東山再起

【明報專訊】羅志祥（小豬）去年被舊愛周揚青分手，爆他私生活混亂，重創小豬形象及演藝事業，一直停工至今。小豬已做好復出準備，早前透露今年會出新專輯，近日還跟當年捧紅他的台灣著名經理人孫德榮見面，解開多年來心結。

孫德榮與小豬這對師徒在20年前曾產生心結，直至去年底透過友人通電傾談，關係破冰再重聚。昨日凌晨二人各自在社交網曬合照，小豬搞笑說：「我人前面一點，顯得你臉小。」孫德榮則說：「很開心大兒子重回我身邊。」小豬回覆網民說：「誤會解開了，我現在跟孫總是Bro。」孫德榮當年發掘小豬，並將他捧紅；但20多年前小豬指控他性騷擾，令孫德榮大受打擊，強調沒有做過，說小豬欠他一個道歉。去年小豬爆出分手風波，孫德榮不計前事幫小豬求情，之後兩人關係破冰。

籲小豬先保持低調

孫德榮接受台灣傳媒訪問說相隔多年再見小豬，覺得對方長大了及更細心。對於小豬形象受損，他表示一定會盡己之力幫助小豬東山再起，但目前還沒有詳細規劃，他建議小豬且走且看，因為不知道疫情怎麼發展，叫小豬近期先低調點。他說：「很心疼他，很多事被放大上新聞，我一定要幫他。」

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