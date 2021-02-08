《詩》76歲尹靜姬患認知障礙 鋼琴家丈夫否認遺棄太太

【明報專訊】曾憑李滄東執導的《詩》奪得多個影后殊榮的76歲韓國女星尹靜姬，近年定居法國巴黎；近日有網民於青瓦台請願網站表示，患有認知障礙的尹靜姬遭丈夫及女兒遺棄，懇請政府插手將她接回韓國。事件掀起外界關注，尹靜姬的鋼琴家丈夫白建宇否認指控，甚至爆出尹靜姬的3名胞弟近年與白建宇出現財產糾紛。

文：蘇珮欣

據韓國傳媒報道，本月5日青瓦台請願網站上出現一則「請救救與外界隔絕的電影演員尹靜姬」文章，內容稱患上認知障礙的尹靜姬被丈夫及女兒遺棄，獨自在法國生活，跟病魔搏鬥，並懇請當局接她回國，讓她得到悉心照顧。

該文引起廣泛討論；尹靜姬的丈夫兼鋼琴家白建宇昨日透過事務所否認指控，稱文章內容不實，全屬謊言；又說尹靜姬以往會跟隨丈夫四出表演，但從數年前開始，因為尹靜姬的健康情况惡化，不宜遠行。比起入住療養院，家人更希望與尹靜姬同住，在家人及看護的照料下生活，並強調尹靜姬有定期接受治療，生活安樂及穩定，不希望她是公眾人物而被揭開私隱，會對不實及惡意言論訴諸法律。

尹靜姬胞弟欲爭監護權

韓媒《中央日報》報道，尹靜姬的3名胞弟，2019年向法國巴黎地方法院興訟，反對白建宇及其女兒成為尹靜姬及其財產的監護人。尹的胞弟一方去年9月敗訴後，再向高等法院上訴，同年11月再次敗訴。當時法院判決書指出，尹靜姬的配偶和女兒不愛她、她沒得到適當照顧，以及懷疑貪污等全是毫無根據的。

1967年出道的尹靜姬，被封為韓國三大影后；她演出超過300部作品，先後24次獲得韓國各大電影頒獎禮的最佳女主角殊榮。1976年與白建宇結婚後，育有一女，現為小提琴家。3年前，白建宇與女兒接受訪問時透露，尹靜姬患上認知障礙，巧合的是2010年，尹靜姬主演韓國名導李滄東的電影《詩》，正是扮演有認知障礙症的長者。《詩》曾在康城影展贏得最佳劇本獎，尹靜姬橫掃青龍、大鐘獎影后，並在洛杉磯影評人協會贏得最佳女主角獎。