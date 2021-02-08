【開箱】《L.U.C.A：The Beginning》「電魔」金來沅追查身世

【明報專訊】本月有多齣韓劇陸續首播，譬如金所炫和姜河那合演的KBS電視台新劇《月升之江》，金英光伙拍崔江姬主演的《哈囉，我好嗎？》，JTBC則有呂珍九主演的《怪物》及朴信惠擔正的《西西弗斯的神話》，SBS高收視的《The Penthouse》將播出第2季，以及宋仲基主演的tvN新劇《Vincenzo》等。《黑騎士》金來沅與《請輸入關鍵詞》李多熙合演的tvN新劇《L.U.C.A：The Beginning》，則打頭陣本月1日首播。

女警獲救後報恩相助

《L.U.C.A：The Beginning》由《奪命殺聲》導演金洪善與《流氓法官》編劇千成日合力製作，預計16集，每周播出兩集。香港觀眾可透過「黃Viu」煲劇平台同步收看。故事講述擁有超能力的金來沅與女警李多熙聯手對付神秘組織L.U.C.A，首兩集平均收視5.3%及5.8%，最高瞬間更達8.2%，成績理想。

此劇走神秘、奇幻路線，以女人抱着嬰兒逃走揭開序幕，她走投無路對着BB說，「兒子，別忘了，你不是怪物」，然後將嬰兒從高處抛下，BB眼珠突變藍色，全身發出電光，距離地面只有數米時停在空中，四處掀起灰塵；鏡頭一轉，池伍（金來沅飾）睜開眼睛，並稱「我不知道我是誰」。接着池伍逃亡，利用雙手所發出的高強電力，將追捕他的李孫（金盛吳飾）打至重傷。池伍逃脫後發現身上只有身分證及寫有手機號碼的卡片。

一年後，池伍在廢料處理廠打工，負責駕駛貨車收集實驗室棄置的動物屍體，並將牠們焚化。某日他在途中撞倒追捕犯人的女警何娜艾具凜（李多熙飾），受傷的具凜心跳停頓，池伍用手發出電力，使具凜回復心跳。池伍救人一命，卻暴露了行蹤。一直研究改造人的神秘組織L.U.C.A得悉「實驗品」池伍下落，即派李孫及其手下前往捉拿；具凜為答謝池伍救她一命，亦捲入追逐戰。

首兩集大量動作場面

《L.U.C.A：The Beginning》出現大量追逐場面，有點電影格局，首兩集的打鬥場面非常多，尤其第2集，李孫追至天台，池伍被推落樓重傷入院，李孫等人偽裝醫生，企圖將昏迷的池伍帶走，具凜發現並阻止，此時池伍蘇醒過來，雙方展開打鬥，由醫院追到街頭，再追到地鐵路軌，接近半小時的追逐戲，讓觀衆難以喘息。

劇中雖然對白不多，但已足夠明白劇情走向；L.U.C.A多年來研究人類潛能，可是遇上瓶頸，背後「金主」開始沒耐性。L.U.C.A的所長多年前在實驗室已知池伍有發電能力，所以想「回收」他重新研究。新劇令人想起早前OCN頻道的《Rugal：無淚交鋒 》，同樣是玩改造人橋段；而池伍的超能力也與Marvel漫畫的奸角「電魔」相似。

金來沅扮演池伍讓人耳目一新，這角色雖然有超能力，但並非渾身結實肌肉的刻板超級英雄形象，相反身形瘦削且頹廢，令人好奇他之後如何揭開身世之謎。至於演女警的李多熙，今次比過往的角色硬朗，新鮮感十足，加上連場動作戲，甚有睇頭。值得一提的是，戲中有不少資深演員參演，如《三流人生》金盛吳、《製作人們》朴赫權及《浪漫醫生金師傅》陳慶等，相信會擦出不少火花。