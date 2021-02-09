答應圈外男友求婚 李施嬅曬鑽戒宣布婚訊：甜蜜新嘗試

李施嬅昨日上載兩張照片宣布婚訊，一張是手執咪高峰在錄音的照片（左圖），食指戴上鑽戒。另一張與男友手牽手（右圖），鑽戒戴在示意訂婚的中指上。（網上圖片）

【明報專訊】李施嬅昨日報喜，稱答應圈外男友求婚；「胡說八道會」又添一個靚太。李施嬅身在加拿大拍電視劇《血與水》第3季，昨午她在社交平台曬求婚戒指報喜。她回應傳媒說：「好開心終於可以同大家分享這個好消息。日子（婚禮）未定，可能要等疫情過後。」她成為準人妻可能是疫情促成，因去年疫情爆發令她的工作計劃停頓，4月時，她說停工也有得着，多了時間跟追求者談情，「之前忙得連打電話也沒時間，現在可以多了解，為自己將來多想一下」。

娛樂組

李施嬅昨日在Instagram報喜，分享兩張照片，第一張是手執咪高峰在錄音的照片；第二張是她跟男友牽手，鑽戒戴在示意訂婚的中指上。她留言：「牛年一定會更好。因為有這樣的新嘗試，也有甜蜜的新嘗試。YES！Good night！Year of the Ox. New and exciting beginnings. #感恩 #blessings #ISaidYES」。一班圈中人包括好拍檔陳山聰，還有連詩雅、朱晨麗、楊秀惠、袁偉豪、高海寧、何雁詩、林夏薇、宋熙年、岑麗香、丁子高、佘詩曼、龔嘉欣、王君馨、蔡思貝、趙希洛、陳煒等留言恭喜。

婚期未定 或等疫情過後

李施嬅拍拖密密實實，她的另一半只露手未見樣，顯得神秘，她回應傳媒稱未婚夫是圈外人。她說：「其實我哋認識好幾年了，大家一齊好開心，也很感恩他對我工作上的支持和包容。好開心終於可以同大家分享這個好消息。日子（婚禮）未定，可能要等疫情過後。他是圈外人，感激大家給我們一些空間，到時有消息再同大家分享。收到大家的祝福，也感到非常幸福。多謝大家關心。」

鄧健泓祝舊愛幸福快樂

「胡說八道會」成員胡杏兒與胡定欣亦祝福李施嬅，杏兒說：「我哋都知道咗一段時間啦，好戥佢哋開心，好期待佢哋嘅婚禮！」胡定欣說：「喺網上見到施嬅宣布say yes，好替佢開心，搵到一個咁惜佢嘅終身伴侶，恭喜晒，希望佢喺外地完成拍攝後快啲返港，早日生BB，知佢鍾意小朋友，恭喜晒。」好姊妹趙希洛見過李施嬅的男友，讚對方好nice，但未透露對方身分。舊愛鄧健泓也認識李施嬅的另一半，他表示跟李施嬅保持好友關係，又祝她幸福快樂！

陳山聰不知戀情：佢收收埋埋

陳山聰跟李施嬅是好拍檔，拍了兩輯《金宵大廈》，但他不知道李施嬅拍拖，他笑說：「佢收收埋埋，拍拖我都唔知呀！這是踏入牛年最開心的消息，我祝她跟另一半永遠幸福快樂，我個仔又可以收多封利市。」

《金宵大廈》成民選視后

李施嬅迎40歲生日（2月13日），她在加拿大成長，2003年返港參加港姐，雖未能晉身三甲，但獲「最上鏡小姐」與「才藝小姐」獎項。她成為無綫藝員拍劇，拍攝《老婆大人》跟鄧健泓戲假情真撻着，兩人拍拖5年分手。後來她戀上李乘德，拍拖1年分手；李乘德後來跟胡杏兒發展戀情並組織幸福家庭。李施嬅跟杏兒的姊妹情未受影響。她又曾跟商人潘樹維、大狀清洪契仔巫翊鳴等傳緋聞。李施嬅近年事業發展有成績，《金宵大廈》演技獲激讚成民選視后，她早已衝出香港拍加拿大劇，2019年憑《血與水》提名「第7屆加拿大銀幕獎」女配角。