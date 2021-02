答應圈外男友求婚 李施嬅曬鑽戒宣布婚訊：甜蜜新嘗試

【明報專訊】李施嬅昨日報喜,稱答應圈外男友求婚;「胡說八道會」又添一個靚太。李施嬅身在加拿大拍電視劇《血與水》第3季,昨午她在社交平台曬求婚戒指報喜。她回應傳媒說:「好開心終於可以同大家分享這個好消息。日子(婚禮)未定,可能要等疫情過後。」她成為準人妻可能是疫情促成,因去年疫情爆發令她的工作計劃停頓,4月時,她說停工也有得着,多了時間跟追求者談情,「之前忙得連打電話也沒時間,現在可以多了解,為自己將來多想一下」。

娛樂組

李施嬅昨日在Instagram報喜,分享兩張照片,第一張是手執咪高峰在錄音的照片;第二張是她跟男友牽手,鑽戒戴在示意訂婚的中指上。她留言:「牛年一定會更好。因為有這樣的新嘗試,也有甜蜜的新嘗試。YES!Good night!Year of the Ox. New and exciting beginnings. #感恩 #blessings #ISaidYES」。一班圈中人包括好拍檔陳山聰,還有連詩雅、朱晨麗、楊秀惠、袁偉豪、高海寧、何雁詩、林夏薇、宋熙年、岑麗香、丁子高、佘詩曼、龔嘉欣、王君馨、蔡思貝、趙希洛、陳煒等留言恭喜。

婚期未定 或等疫情過後

李施嬅拍拖密密實實,她的另一半只露手未見樣,顯得神秘,她回應傳媒稱未婚夫是圈外人。她說:「其實我哋認識好幾年了,大家一齊好開心,也很感恩他對我工作上的支持和包容。好開心終於可以同大家分享這個好消息。日子(婚禮)未定,可能要等疫情過後。他是圈外人,感激大家給我們一些空間,到時有消息再同大家分享。收到大家的祝福,也感到非常幸福。多謝大家關心。」

鄧健泓祝舊愛幸福快樂

「胡說八道會」成員胡杏兒與胡定欣亦祝福李施嬅,杏兒說:「我哋都知道咗一段時間啦,好戥佢哋開心,好期待佢哋嘅婚禮!」胡定欣說:「喺網上見到施嬅宣布say yes,好替佢開心,搵到一個咁惜佢嘅終身伴侶,恭喜晒,希望佢喺外地完成拍攝後快啲返港,早日生BB,知佢鍾意小朋友,恭喜晒。」好姊妹趙希洛見過李施嬅的男友,讚對方好nice,但未透露對方身分。舊愛鄧健泓也認識李施嬅的另一半,他表示跟李施嬅保持好友關係,又祝她幸福快樂!

陳山聰不知戀情:佢收收埋埋

陳山聰跟李施嬅是好拍檔,拍了兩輯《金宵大廈》,但他不知道李施嬅拍拖,他笑說:「佢收收埋埋,拍拖我都唔知呀!這是踏入牛年最開心的消息,我祝她跟另一半永遠幸福快樂,我個仔又可以收多封利市。」

《金宵大廈》成民選視后

李施嬅迎40歲生日(2月13日),她在加拿大成長,2003年返港參加港姐,雖未能晉身三甲,但獲「最上鏡小姐」與「才藝小姐」獎項。她成為無綫藝員拍劇,拍攝《老婆大人》跟鄧健泓戲假情真撻着,兩人拍拖5年分手。後來她戀上李乘德,拍拖1年分手;李乘德後來跟胡杏兒發展戀情並組織幸福家庭。李施嬅跟杏兒的姊妹情未受影響。她又曾跟商人潘樹維、大狀清洪契仔巫翊鳴等傳緋聞。李施嬅近年事業發展有成績,《金宵大廈》演技獲激讚成民選視后,她早已衝出香港拍加拿大劇,2019年憑《血與水》提名「第7屆加拿大銀幕獎」女配角。