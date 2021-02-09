擇偶條件要風趣幽默 馮盈盈：個樣似林盛斌無問題

【明報專訊】馮盈盈、薛家燕和林盛斌（Bob）等昨日出席無綫新春節目《送鼠迎牛開運王》拜神儀式。馮盈盈近日在《#後生仔傾吓偈》談到閃婚話題時稱「閃婚實出事」，似暗窒舊愛Martin。她澄清絕無這意思，「我是說出自己情况，因我對閃婚較陌生，現在連對象都沒有。對於Martin，我絕對是送上祝福，祝他和新婚太太恩愛甜蜜、連生貴子、百年好合」。Bob叫盈盈不用擔心，會為她介紹對象。盈盈笑說：「我喜歡搞笑、風趣幽默的男仔，好似阿Bob那種，𧨾到我開心。外表似Bob絕無問題，這種外表正呀，很特別，我喜歡非主流。」她又稱前日登上熱搜前10位，希望新一年愈來愈旺，有更多人支持及關注。是否因閃婚言論帶挈？她說：「不知，可能是綜合，因我早幾日撞車，很多途人見到和影相，我當時樣子真的幾慌張。」

對於無綫有見習男編劇初步確診，曾與其接觸的10名同事被列為密切接觸者需隔離。馮盈盈表示不是密切接觸者，而且做足防疫措施，每日做快速測試，保障自己同家人。

薛家燕視像拜年最穩陣

薛家燕聽到有同事初步確診時一臉愕然，她坦言擔心，不過拍攝節目時都做足安全措施，亦隨身帶備消毒噴霧，為穩陣起見，已通知長輩今年未必親身往拜年，轉用視像形式。家燕姐覺得各區進行強檢是值得做的，相信市民都會配合。

記者：陳釗