港版《大叔的愛》與簡慕華再演夫妻 黃德斌：男男親熱戲無尺度

【明報專訊】ViuTV買入日本版權開拍港版《大叔的愛》，昨日舉行記者會，57歲黃德斌飾演癡心部長KK，MIRROR成員呂爵安（Edan）飾到處留情的阿田，盧瀚霆（Anson Lo）演暗戀阿田的室友阿牧；同劇演員簡慕華、邱士縉（Stanley）及練美娟也出席。日本朝日電視台派員到場採訪，甚為重視。

黃德斌與舊拍檔簡慕華再演夫妻角色默契不減，但今次甜蜜過後變慘情，前者中途「轉基」愛上小鮮肉，笑言演出上有難度，黃德斌說：「我形象一向雄赳赳，可能貪我做呢個角色反差大啦，我要用細心、溫柔及感性來表達少女心，不過我做演員，現實中都感性。」談到跟小鮮肉親熱，他表示無尺度，但拍前會好好設計動作，「我未幻想到，盡做啦！不過開工好好玩，一班後生演員好有喜感」。簡慕華表示會留意拍攝通告，希望現場直擊黃德斌跟小鮮肉拍親熱戲。

Anson Lo笑Edan想加咀戲

Edan大讚黃德斌友善零架子，見面時以對方英文名Kenny稱呼；在旁的Anson Lo笑Edan大膽：「我叫德斌前輩！」Stanley說：「我叫Kenny哥，在片場見他的演出好驚喜，在他身上學到好多。」Edan與Anson Lo稱黃德斌演繹角色犀利，可以做出少女跑步的肢體動作，像個小孩，與日版大叔的喜感不同。Edan稱與Anson Lo的親熱鏡頭跟日版相若，但不介意再加戲，只要配合電視尺度就可以，又大爆Anson Lo拍咀戲興奮。Anson Lo反駁道：「我配合阿牧角色啫，不過拍攝時肉緊，拍完個嘴腫起來。我覺得Edan想加戲，口裏說不，身體就誠實有渴求。」提到Stanley劇中享艷福，與練美娟、簡慕華有感情戲，他笑言不要求加咀戲：「娟姐夠了，不用喇！」

記者：鍾一虹

攝影：劉永銳