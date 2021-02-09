胞姐懲罰家貓放洗衣機狂轉 涉殘酷對待動物被捕 前港姐冠軍黃嘉雯認姊處理不當

唐貝詩曾因「盆景貓」事件（上圖），被網民惡搞，將她改圖成「盆景詩」（下圖）。（資料圖片）

黃嘉雯（右）認為胞姊Yuki（左）今次做法不對，稱對方一向愛惜動物，相信不會再發生同類事件。（網上圖片）

【明報專訊】2019年港姐冠軍黃嘉雯受胞姊黃綺婷（Yuki）涉虐貓所累被網民鬧爆。前晚網上瘋傳一名Yuki Wong的女子將一隻貓困在洗衣機的片段，她開動洗衣機10多秒才打開蓋，讓受驚的貓咪逃出。Yuki Wong涉虐貓的行為令網民震驚，隨即被起底發現她是港姐黃嘉雯胞姊，有人到黃嘉雯的社交平台留言斥責其胞姊行為，要求公開交代。黃嘉雯昨日接受《明報》電話訪問，她說：「佢（Yuki ）今次咁做的確唔啱，同處理得唔好，但我相信佢唔會再有呢啲事情發生。」警方表示就事件昨晚拘捕一名女子，涉殘酷對待動物。

記者：陳釗

黃嘉雯胞姊Yuki所養的貓咪「肥妹」疑在不適當位置便溺，被放進洗衣機懲罰，Yuki將過程拍片上載社交網。片段見「肥妹」被放在洗衣機內，Yuki留言：「惡搞肥妹系列，果（嗰）日佢（屎屎emoji）喺我個箱」，她將洗衣機關蓋並撳掣開機，「肥妹」在轉動的滾筒內，14秒後才停機，一開蓋，表情驚慌的「肥妹」即跳出洗衣機，她再留言：「受驚的小肥妹」。

網民對Yuki此舉感到極憤怒，稱她將生命開玩笑，片段在網上瘋傳，誓要搜出涉虐貓的人。

黃嘉雯被網民圍插

有人從Yuki的社交平台找到蛛絲馬迹，見她跟黃嘉雯合照，港姐選舉時又呼籲朋友投妹妹黃嘉雯一票，證實涉虐貓的Yuki就是黃嘉雯胞姊。翻查資料，黃嘉雯當選港姐冠軍當晚，Yuki亦在場，事後也有跟妹妹一同接受電視台訪問。涉虐貓事件曝光後，Yuki刪掉片段，網民未能留言而轉到黃嘉雯的社交平台留言炮轟。有網民向愛護動物協會舉報，十八區動保專員麥志豪回應傳媒，稱事件中的貓咪受驚，涉虐待動物，可報警跟進。

昨日記者就事件向黃嘉雯求證，她承認Yuki Wong是其胞姊，並回覆說：「我都係今（昨）朝早先知道呢件事，其實佢不嬲都好惜啲小動物，不過佢今次咁做的確唔啱，同處理得唔好，但我相信佢唔會再有呢啲事情發生。」

地址不詳 愛協難跟進

網民對黃嘉雯的解釋明顯不接受，有人要求黃嘉雯胞姊親自解釋，有人認為應告她虐畜。香港愛護動物協會（愛協）接到市民舉報，但地址的資料不詳未能跟進，愛協重視懷疑虐待動物事件，呼籲市民報警求助。

唐貝詩訂「盆景貓」被鬧爆

涉虐貓風波在娛圈非首次發生，2010年寇鴻萍的女兒唐貝詩曾發生「盆景貓」事件，她在微博上載一張貓咪被放入奶樽的照片，留言：「我今天訂購了一隻盆景貓，明天便有貨，Yeah！」有人認為她虐待貓咪，唐貝詩回覆說覺得可愛，又說倫敦好流行。

她因此被鄭裕玲鬧「無腦」，又被一眾愛貓藝人斥責。寇鴻萍代女兒道歉，並解釋她只是跟朋友開玩笑，根本沒有「盆景貓」的存在。有網民更惡搞炮製唐貝詩被塞入奶樽的照片並廣傳。