樂易玲：他首日忙開會 無時間食飯 曾志偉無綫開工返足9小時

樂易玲稱曾志偉前日正式上班，參與了行政人員會議，提出的意見獲得支持；對於余詠珊去留，樂易玲說：「吓？問我這些？我關心自己咋！」（攝影：鍾偉茵）

【明報專訊】曾志偉獲無綫董事局主席許濤親自欽點加入管理團隊，擔任TVB副總經理兼行政委員會特別顧問。委任於上月公布，當時曾志偉身在內地未有露面，但事先張揚於大年初一的賀年節目以高層身分出現。前日無綫獨立非執行董事盧永仁博士在社交平台公開跟志偉的合照，留言：「Welcome back！歡迎歸隊。」原來新任副總經理曾志偉前日已正式返工，跟高層開會；昨日早上10時，他一身行政人員造型返電視城，晚上7時才離開，做足9個鐘。

記者：陳釗

攝影：鍾偉茵

曾志偉新官上任，昨日跟守候的傳媒保持距離沒有受訪。晚上7時，由司機接載他離開電視城；見志偉戴口罩坐後座，最後也沒有停車受訪。上月公布委任後，志偉曾「官腔」回應傳媒，說開心返TVB大家庭跟舊同事再共事。他要跟觀眾分享昔日的歡樂，同時也要向前邁進；並且會融合年輕人的創意，培育人才與製作高質素、多元化節目。有報道指志偉已部署四出招兵買馬，《獎門人》經典回歸外，將全面負責綜藝及資訊娛樂節目的他，急於處理無綫音樂節目問題。《勁歌頒獎禮》被指淪為星夢娛樂春茗，有消息稱曾志偉借助何麗全的關係，拉攏跟環球、華納和Sony等3大唱片公司修好。志偉履新後，準備於大年初一（12日）會見傳媒。

余詠珊稱志偉師父

據曾志偉好友兼無綫高層樂易玲透露，志偉前日正式返工，參與了行政人員會議，會上提出的意見獲席上人士讚好及支持，之後會陸續跟各部門見面。樂小姐稱志偉開會開到沒時間食飯，前晚她放工時，志偉仍在工作，昨日早上10時又返公司繼續開會。問及志偉是否號召何麗全歸隊？樂小姐笑言也有短訊問何麗全，但未獲回覆。問到重點是否要整頓綜藝部？樂小姐說不是整頓，大家都想做得更好，志偉也提出很多新概念。

外界最關心掌管非戲劇製作的余詠珊去留？樂小姐表示：「吓？問我這些？我關心自己咋！她也說志偉是師父，他們也有傾節目內容。」近年ViuTV綜藝節目創新搶觀眾，比較下無綫的綜藝節目新意欠奉，她說待志偉年初一見記者再講。

李寶安9點返工 早過曾志偉

曾志偉回巢掀起內鬥的傳聞，除關心余詠珊會否失勢外，無綫前總經理陳志雲也曾在個人網上時事節目「八卦」，爆料說圈中人以「真正失勢的會否是現任董事局副主席兼行政總裁李寶安？」為茶餘飯後話題。據知李寶安昨日也有返電視城開會，比曾志偉早1小時、9時便返抵公司。

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