青龍獎頒獎禮 羅美蘭首封后爆喊 擊敗李秉憲 劉亞仁稱帝

【明報專訊】第41屆青龍電影獎頒獎禮昨晚舉行，《燒失樂園》劉亞仁憑《無聲無息》撼低大熱的《南山的部長們》李秉憲，成為青龍影帝。《誠實選舉媽》羅美蘭封后，青龍獎歷來甚少女星以喜劇奪得最佳女主角殊榮，難怪領獎時感動爆喊。

文：蘇珮欣

第41屆青龍電影獎原定去年底舉行頒獎禮，因疫情延至昨晚在首爾仁川Paradise City頒獎，現場不招待觀眾，並安排粉絲透過視像連線參與。出席嘉賓均戴上口罩，上台領獎時才除下，頒獎嘉賓更需戴手套才遞上獎座。為減少出席人數，所有幕後獎項另行頒發。

頒獎禮規模雖較往年縮小，但昨晚特別邀請《勝利號》宋仲基擔任特別嘉賓，讀出開場白；他表示頒獎禮是令人心動的時刻，今年卻留下遺憾，因為大家的笑容都被口罩遮住了，觀眾也不能在戲院享受電影，「去年電影觀眾人次比往年減少三分一，但健康優先，希望疫情快些過去，我會為韓國電影打氣」。

《南山的部長們》奪最佳電影

《無聲無息》劉亞仁擊敗《南山的部長們》李秉憲、《魔鬼對決》李政宰與黃政民，以及《鋼鐵雨2：核戰危機》鄭雨盛等強敵，第二度在青龍獎稱帝；他在台上不忘感謝幾名前輩對手，說《無》片製作成本低，預料演出會很辛苦，起初苦惱是否接拍，但欣賞該片新構思；他又謂已有心理準備跟任何導演合作，呼籲大家起用他。

《誠實選舉媽》羅美蘭奪最佳女主角殊榮，首次封后的她大表意外，爆喊表示為何頒獎給她？「因為是一部喜劇，沒想過會得獎。去年疫情期間上映，可能在痛苦時刻帶給大家歡樂」。羅美蘭表示，身為演員至少得一次主角獎，「其實我正在拍《誠實選舉媽》續集，希望明年再獲獎」。賽前獲11項提名的《南山的部長們》捧走最佳電影殊榮，《三振集團英語托業班》全晚奪3獎，以數量計最多。

另外，大會頒發年度最高入場人次電影，結果825萬觀影人次的《白頭山：火山浩劫》掄元，並公布了入圍的其餘四強分別是《南山的部長們》、《魔鬼對決》、《屍殺半島》及《82年生的金智英》。至於劉亞仁及《82年生的金智英》鄭有美，一同獲頒人氣獎，前者表示入行多年，首奪人氣獎，感到十分高興；鄭有美則稱非常緊張，沒想過得獎。