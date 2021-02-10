影評人選擇大獎公布提名 《曼克》角逐12獎領先

【明報專訊】2021影評人選擇大獎前日公布提名；電影方面，《七宗罪》大衛芬查（David Fincher）執導、金像影帝加利奧文（Gary Oldman）主演講述經典電影《大國民》編劇經過的《曼克》，獲12項提名領先。講述韓裔移民追尋美國夢的《Minari》、《黑豹》卓威博士文（Chadwick Boseman）遺作《藍調天后》，以及湯漢斯（Tom Hanks）主演的《結叛同行》（News of the World），分別以10、8、7項提名緊隨《曼》片之後。華裔女導演趙婷執導《浪跡天地》，以及《邁阿密的一夜》、《誓血五人組》《芝加哥七人案：驚世審判》、《超犀女王》（Promising Young Woman）則各獲6項提名。上述9齣電影跟《金屬之聲》將角逐最佳電影。值得一提的是，影視串流平台Netflix繼金球獎提名名單後，再以46項提名在影評人選擇大獎獨領風騷。

劇集獎項方面，較早前亦公布提名，《王冠》及《黑錢勝地》各以6項提名領先；《美國夫人》、《戀偽鎮驚逃》、《富家窮路》則分別爭5獎。頒獎禮將於香港時間3月8日舉行。