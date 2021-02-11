無綫向全港觀眾派2000萬利巿 林盛斌承諾為張秀文做媒人

【明報專訊】林盛斌（Bob）、張秀文、陸浩明、鄧佩儀及孫慧雪昨午出席無綫《睇電視𢭃利是 融易過肥年》記者會，宣布向全港觀眾大派超過40萬封利市，年三十率先派3萬封壓歲錢，年初一至三每晚派超過10萬封，整個活動將送出利市錢及電子現金券總值超過2000萬元。高層杜之克與余詠珊亦有出席，後者表示今次是史無前例、從未試過派那麼多利市，希望大家開心過新年。

張秀文笑晒：結婚一定跪地斟茶

Bob透露預計自己會派8萬至10萬元利市，因應疫情會向海外親友派電子利市。張秀文則準備萬元現金派利市，主要派給工作人員。Bob早前撮合朱慧敏與她的醫生老公，有「媒人王」之稱，問可有「筍盤」介紹給張秀文？他笑言會「做嘢」，希望張秀文明年派利市，又問張秀文對金融才俊是否合心意？張秀文點頭笑說：「我一定會去你屋企拜年，你記得留番『筍盤』畀我。如我真的結婚，一定會跪地斟茶給你。」

陸浩明提議搵肥媽跳K-Pop

陸浩明被問到何時結婚派利市？他表示都想快點，如今年經濟好轉會加把勁。鄧佩儀稱每年到親友家拜年已習慣被催婚，但還未有拖拍，希望新年前遇到，還有一兩日時間。有傳曾志偉會炮製新的跳舞真人騷節目？鄧佩儀表示沒跳舞底子，如節目不用跳舞經驗，她好有興趣參與。陸浩明提議搵埋肥媽，3個人一齊跳K-Pop，一定很有娛樂性。

孫慧雪：失散母親去年離世

孫慧雪早前在方紹聰的節目中透露失散20年的母親已離世，她說是去年的事，得知噩耗時心情有點沉重，現時已平復了，也不想家人擔心；她說早前已去拜祭媽媽。

記者：陳釗

攝影：鍾偉茵

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