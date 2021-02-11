譚俊彥爆郭晉安半夜幫老婆搵藥 譚凱琪產後復出拍劇 憂外景難泵奶

【明報專訊】郭晉安、譚俊彥、譚凱琪、王君馨與湯洛雯等昨日於電視城為下周一播出的無綫新劇《失憶24小時》宣傳。劇集在農曆新年期間播出，郭晉安與譚俊彥盼為觀眾帶來歡樂，對收視抱有信心。譚凱琪產後首度現身，直認上圍升Cup，透露稍後為另一新劇開工，餵哺母乳的她為拍外景泵奶而煩惱。

江欣燕雙峰搶鏡

一眾《失憶24小時》演員以劇中造型現身，江欣燕一身低胸睡衣打扮，相當性感又搶鏡。王君馨笑問：「為何我穿沒這個效果？」江欣燕笑說：「因為我食得多缽仔糕。」引得全場大笑。

譚俊彥相信劇集能帶給觀眾開心，郭晉安表示信心源於與譚俊彥拍攝時都很努力，戲內外都鬥智鬥力，而且今次要熟讀劇本，才能駕馭角色，去到後期他們已不用帶劇本入廠。他們認為演喜劇有難度，要把笑位拿揑得很準，如果得自己笑，觀眾不笑已經輸了。

譚俊彥跟郭晉安學做好老公

郭晉安笑稱二人愈拍愈合拍，到後期已經傾家事而不是傾劇本，他笑說：「很開心認識到Shaun（譚俊彥），因我對他爸爸（狄龍）很好奇。」譚俊彥說要向郭晉安學習做個好老公，聽過對方凌晨收工，搵地方買太太需要的藥物。新年將至，同為人父的二人表示疫情下盡量留家，郭晉安相信長輩會明白。譚俊彥開始準備炮製賀年菜，除包蛋餃，今年更挑戰獅子頭，因家人想食。郭晉安提議下次開飲食劇集，譚俊彥負責煮，他可以做「執碼」。

疫下開工 譚凱琪獲老公支持

譚凱琪去年10月誕下女兒Gabri後首度見人，四肢纖幼，上圍明顯升Cup。她表示《失》劇是她產前最後一套劇，產後復工，首個工作便為該劇宣傳，特別有感覺。

她透露將為新劇《十八年後的終極告白2.0》開工，目標希望工作和家庭兩邊兼顧。疫情期間開工，家中還有幼女，老公可有微言？譚凱琪說老公尊重其決定，亦很支持，只叮囑她小心，劇中對手譚俊彥和陳山聰家中都有BB，相信無問題，並說：「我返工有媽咪睇住BB，老公收工也會幫手。我當然會掛住BB，女兒開始認人，我都擔心，不過一收工就回家，除工作將所有時間全給她，她很需要我，因她是飲我的奶長大。」

上圍升級 拒穿緊身衫

譚凱琪表示暫時看劇本有不少外景，幸地點不算偏僻。正餵哺母乳的她透露為在戶外泵人奶想辦法，她說：「是會辛苦，但盡做，是母親偉大之處，始終人奶對BB健康好。我見現在都有些冰袋，或許泵完奶，若老公得閒便叫他運回家，相信他也樂意，亦會隨身帶備大量消毒用品。」對於上圍豐滿不少，她笑稱是正常，雖然沒量度，但有時著衫感覺會不同，不敢著緊身衫，因為很尷尬。

記者：陳釗

攝影：鍾偉茵

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