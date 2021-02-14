視帝視后新春揮毫 王浩信蔡思貝祈求牛年萬掂

【明報專訊】王浩信與蔡思貝於鼠年大豐收，登上視帝、視后寶座，鴻運當頭，他們趁牛年跟《明報》讀者分享旺氣；原來兩人同是周星馳粉絲，決定以電影《食神》經典「掂」字為藍本、發揮畫功配合書法，炮製一幅「牛年萬掂圖」，祝願大家身體健康、生生猛猛、正能量滿滿、牛年萬掂！

王浩信選擇寫大字，連蔡思貝也大讚他的字靚。王浩信解釋小時候鍾意畫畫，媽媽手字亦好靚，故希望有日可以寫到像媽媽的字，所以不斷練習，加上以前做過平面設計，對字體設計有理解；就因為家人的字靚，他很少在家中寫揮春獻醜。蔡思貝表示沒畫畫和寫字天分，所以寫字交由王浩信，自己就負責畫得意牛公仔。她說：「我好鍾意寫字靚的人，覺得好有型，可以代表性格。遺憾自己沒怎樣練過寫字，曾怨過爸爸媽媽，為何在我小時候不鞭策練字。所以我一定要讓將來的小朋友練到一手好字，這是我的目標。」

王浩信學懂放下享受演戲

回顧鼠年，王浩信稱是幸運的，因這是大家不容易過的一年，很多人無工作或失去機會；他仍有機會工作已經好感恩，他說：「而且多了新嘗試，包括電影及遇到一首大家很鍾意的歌，好像讓我一步步進步和成長。」再奪視帝，他非常感恩，可再次得到這個獎，認為是一個好好的旅程，亦是人生一場很重要的課堂，他說：「首次得獎後好似忘記了訂下的目標，好多謝公司再給我這個獎，令我清楚目標；其實好簡單，我只想做一個演員享受演戲，所以這個旅程讓我學懂放下好多嘢。」

蔡思貝認為鼠年複雜到連最初訂下什麼目標都忘記了，因太多意料之外的事發生，很多工作和旅程安排了都要取消，但因而接了新工作和新劇，她說：「得到視后並不是預期之內，一直無諗過，因為播什麼劇、安排在什麼時段播、觀眾有什麼反應都不在我控制範圍，眨吓眼已過了頒獎禮。」兩人展望新一年均以工作為先，王浩信希望疫情快點過去，可以到不同地方旅行，又想跟其他團隊合作，在工作上有更多體驗，讓自己更進步。蔡思貝表示要想想如何不浪費每一秒，覺得奪視后是一個責任，雖然工作上仍是很被動，但會先增值自己，抽時間上堂學普通話，還會重拾跳舞和彈琴，尋回自己的生活態度。

蔡思貝望繼續有桃花運

人人都想牛年行大運，兩人稱健康最重要；一向桃花運暢旺的蔡思貝笑言不介意繼續有桃花運，因代表有觀眾緣。難得農曆新年不用開工，他們把握機會跟家人敘天倫賀新春，王浩信稱會一家人包餃子，還有吃羊肉串和麵。蔡思貝稱鼠年因疫情很少見家人 ，故會先做測試，無問題才回老家，她說：「感覺如以前在外國讀書，一年見一次。家人會趁新年問我好多問題，但不是問八卦新聞，而是關心我的工作。」

蔡思貝/髮型：@zaptang

化妝：@stephenmakeup

服裝：Max&Co.

首飾：Giorgio Armani

王浩信/髮型：Sue Cheung@saloon festival walk

化妝：Henry Li

服裝：Theory

記者：林祖傑

攝影：劉永銳

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