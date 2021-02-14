英皇群星玩大富翁賀年 洪卓立變財神 李靖筠要做勤力牛 泳兒最想飛

【明報專訊】農曆新年傳統習俗向親友見面拜年派利市，到處都感受到節日熱鬧氣氛。英皇娛樂旗下6名藝人，包括泳兒、吳浩康、洪卓立、李靖筠、曾樂彤及艾妮平日各有各忙，難得趁新春聚首一堂，齊玩益智又健康的大富翁遊戲，並化身「幸運福星」祝願人人大富大貴，同以熱熱鬧鬧心情迎接「六福」臨門。

一眾英皇藝人泳兒、吳浩康、洪卓立、李靖筠、曾樂彤及艾妮難得聚首一堂，他們互相拜年後大玩新春特別版大富翁遊戲，寓意新一年財源滾滾。不過洪卓立不敵眾人，不時被罰，只好化身財神向眾人派錢，還主動清唱一曲《財神到》，獲大家拍手和應，氣氛熱鬧。目前疫情未退，為遵守限聚令，6名英皇藝人都說選擇留家過節，僅能以視像跟親友拜年。

曾樂彤想收電子利巿

泳兒自爆過往跟親友拜年多數玩「魚蝦蟹」或「射龍門」遊戲，希望有運氣發到新年財。吳浩康會為家人煎糕、炮製南乳粗齋及蠔豉粥應節，可惜他要操弗身形，美食當前也無奈戒口。曾樂彤廚藝麻麻，只懂幫家人動手擺靚靚賀年全盒；她說今年不能親身跟長輩見面拜年，都希望收到電子利市。

遵照多年慣例，他們會大派開工利市給公司同事，寓意開工大吉，只是疫情下未必能同時間見面；不過老闆楊受成的大利市則絕不會放過，他們說：「以往年三十晚，我們都會去老闆家中拜年𢭃利市，可惜今年因疫情去不到！」去年受疫情影響，演藝工作、開演唱會或出新專輯的計劃都要押後，6名「英皇福星」盼牛年工作一切順利。

艾妮望牛年出新歌

李靖筠透露去年收入減少，所以不介意新一年狂接工作，勤力做隻牛。出發燒碟翻唱別人金曲的艾妮，最想有屬於自己的新歌面世，還與泳兒一樣，疫情過後能去外地旅行。泳兒說：「今年希望出大碟外，亦想去不同地方旅行。如果可以飛，最想到新加坡探朋友，因差不多一年沒見面，好掛住他們，現在只能在社交平台見面。」

吳浩康盼再有經典歌

吳浩康表示要積極創作新歌，希望今年有一首自己滿意的作品，就像當年他的經典歌《洗剪吹》一樣受歌迷歡迎。洪卓立去年在內地拍劇為主，今年準備出新歌繼續雙線發展，他與曾樂彤已計劃出新EP。

場地：尖沙嘴初心×Tapa Room

記者：林蘊兒

攝影：劉永銳

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