狠批姜濤性格累事難找另一半 花姐：無愛情滋潤就會一直咁蠢

【明報專訊】ViuTV製作《全民造星》節目成功，並捧出男團MIRROR，早前在商台《叱咤樂壇流行榜頒獎典禮》奪得多項大獎，幕後功臣黃慧君（花姐）功不可沒。花姐表示事前沒預計MIRROR會在叱咤頒獎禮大豐收，更因此擔心姜濤再被攻擊。姜濤迷倒不少女粉絲，但花姐狠批姜濤難找到另一半，因為他的性格沒有話題。

擔心姜濤被攻擊 為AK黑面解畫

49歲花姐是《全民造星》監製，她當年在無綫音樂組任助理編導出身，近年在ViuTV變身「霸氣花姐」監製。她接受商台梁泰來節目《1圈圈 星光背後》訪問，對於MIRROR在叱咤頒獎禮大豐收，身兼經理人的花姐坦言始料不及，她說：「最初預計有生力軍獎及歌曲《Ignited》拿到十大，中途我去後台談工作。到MIRROR拿組合銅獎，我錯過整個過程，再到宣布姜濤奪『我最喜愛男歌手』時，我尖叫：『乜話？What！』那刻我只擔心姜濤再被攻擊。」江生（AK）失落生力軍獎被指「黑面」，花姐為他解畫：「這個獎對AK太重要，他說過畢生願望是於叱咤拿新人獎，我承諾會盡力幫他。那刻他不是黑面，是很不開心，他是直接不會假的人。第二天他傳短訊給我say sorry，說不該影響大家，但控制不了情緒。」

承認偏心MIRROR 4成員

MIRROR組成3年，先後有6名成員被安排單飛出歌，花姐透露MIRROR不是每個成員都適合做獨立歌手，她說：「Stanley（邱士縉）與Lokman（楊樂文）簽約時，我告訴他們是演戲為主，亦不是個個想唱歌做solo。」有傳花姐偏心姜濤及Ian（陳卓賢），她說：「最初以為自己不會偏心，但姜濤多工作，會接觸多些；Anson Lo（盧瀚霆）比賽前已識，是我叫他入行；我很欣賞Ian的才華，亦喜歡AK性格，當然有少少偏心，但只代表我跟他們相熟程度。」

「Ian戀盧慧敏是真的」

花姐邊學邊做經理人，Ian早前爆出與港姐陳曉華及混血模特兒盧慧敏的三角緋聞，她說：「成件事屬於誤會，Ian賣車給陳曉華，架車未轉名就讓對方先用，被誤傳緋聞。跟盧慧敏就是真的，拍劇相識，Ian早已告訴我。MIRROR簽約沒有禁止拍拖，但一定要讓我們知，Ian單身多年又28歲，拍拖很正常，我替他開心；最初叫他們低調，只是不希望這段感情承受壓力。」

至於萬人迷姜濤，花姐狠批他難找到另一半，「姜濤真的沒辦法，我也不想他單身，因為一個人沒愛情滋潤，就會一直這樣蠢。一來他工作太忙，二來是他的性格，跟他傾過就了解他沒有話題，哪會有女生對他有興趣！我也希望他有拖拍，這樣唱情歌才有感情。他努力學習改善中，沒法勉強」。

娛樂組