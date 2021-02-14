艾絲莉茱迪剛果摔斷腳 歷經55小時抵南非醫治

【明報專訊】數年前曾挺身指證電影大亨韋斯汀（Harvey Weinstein）濫權性騷擾及性侵圈中女性的《亡命追兇》艾絲莉茱迪（Ashley Judd），日前在非洲剛果發生意外，因腿骨骨折及神經受損，正在南非的醫院深切治療部留醫，沒生命危險，但求救過程歷時逾兩天，折騰甚大。

曾演出過《分歧者》等衆多電影的52歲女星艾絲莉茱迪，前日透過社交網Instagram，接受美國記者及《紐約時報》專欄作家紀思道（Nicholas Kristof）的連線訪問。從片段所見，素顏的艾絲莉精神看來不錯。

艾絲莉表示在剛果參加晚上的行程，怎料頭頂燈故障，導致視線有偏差，看不清楚路面，被一棵樹絆倒後摔斷腿，腿部多達4處骨折，而且神經亦受損。但足足花了55小時，才從意外現場移送到南非的醫院接受手術。

4處骨折 躺雨林5小時待救

艾絲莉稱意外發生後，痛得不斷嚎叫似野生動物，在雨林躺了5小時待救，並且痛得昏過去。之後赤腳的剛果男子利用吊牀抬着她翻山越嶺，又涉水過河；抵達營地後，再搭6小時的電單車抵達一間小屋度宿一宵，隔天再從剛果首都金沙薩搭飛機啓程往南非，前後足足超過2天時間。

艾絲莉表示收到很多愛和同情，十分感激每個人的關心、祈禱和幫助；並感慨稱很多剛果人受傷後連一顆簡單的止痛藥也拿不到。

挺身指控韋斯汀性騷擾

母親及胞姐都是著名鄉謠歌手的艾絲莉茱迪（Ashley Judd），演出過《盜火線》、《殺戮時刻》等電影。早於2015年，她曾表示被一名電影大亨性騷擾，但直到2017年才具名指控「鹹豬手」正是韋斯汀，並且發生在拍攝電影《驚唇劫》期間。其後金像導演彼得積遜（Peter Jackson）發聲明稱，1998年籌備《魔戒》電影系列期間，曾打算起用艾絲莉，但當時的電影監製韋斯汀以「跟她合作是噩夢」為由，認為應不惜一切避免僱用。據悉艾絲莉曾拒絕韋斯汀提出的性交易要求，因而賠上工作機會。

近年淡出幕前的艾絲莉茱迪，積極關注女權等社會議題，並投放更多時間參與人權及慈善工作。