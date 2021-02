next

【明報專訊】韓國女團Twice成員多賢和彩瑛日前翻唱韓流天王Rain與朴振榮的合唱歌《Switch to me》,在MV換了多個造型,不過有網民指出多賢身穿經改良的韓服,涉嫌抄襲4人女團Blackpink,引來熱議。

據報多賢在《Switch to me》MV所穿著的新版韓服,與Blackpink成員Jisoo在歌曲《How You Like That》MV的造型甚為相似,兩者胸前均掛有彩條。據悉Jisoo的服裝是其造型師親自設計及加工,後者日前在社交媒體發文質疑Twice抄襲其創意。

身為一線女團的Twice爆出抄襲事件,所屬的JYP娛樂隨即刪除相關影片並發聲明道歉,表示多賢和彩瑛的衣服是購自韓服店,沒意識到與其他設計師的服裝相似。