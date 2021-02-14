【開箱】《考古奪寶》適合古蹟辦欣賞 「玩泥沙」認識歷史

【明報專訊】去年底，位於深水埗主教山山頂的食水配水庫被發現內有古羅馬式石柱及以紅磚砌成的圓拱，清拆重整工程隨即叫停，但類似的逾百年歷史建築，部分早於10多年前已拆卸，水務署稱當年已就清拆工程諮詢古物古蹟辦事處意見，據報古蹟辦不持異議。如果官員有看上月15日在影視串流平台Netflix上架的《考古奪寶》（The Dig），處事手法會否不再一樣？

二戰前發掘稀世珍寶

《考古奪寶》雖然根據John Preston的同名小說改編，卻是真人真事。由《別問我是誰》賴夫費恩斯（Ralph Fiennes）伙拍《大亨小傳》嘉莉慕萊根（Carey Mulligan）主演。講述1930年代末，在英國地方小型博物館幫工的Basil（賴夫費恩斯飾），受薩福克郡薩頓胡莊園女主人Edith的邀請，發掘莊園內的土墩。她一直相信一座座的土墩有特殊意義，尤其當中呈橢圓形的一個。Basil是薩福克郡人，從小在當地長大，12歲輟學到農場打工，卻自學成才，不但通曉多國語言，更熟悉天文、地理、考古學。他連同兩名工人，從1938年6月開始發掘工作，發現有盜墓者的痕迹；翌年夏天，二戰逼近，他發掘那個橢圓形土墩，發現內藏一艘船棺，並且相信那是比維京人更久遠的年代；看船棺的規模，估計有大量的陪葬品。

此時大英博物館和劍橋大學的專家已聞風而至，沒學歷的Basil被貶為挖掘工人，氣得拂袖而去。Edith的獨子Robert踩單車長途跋涉到其家，因Basil曾承諾教他觀星，還未實行，怎能遠去？後來Basil回到土墩繼續工作；考古團隊唯一的女孩Peggy，發現了第一個金幣，沒多久更發掘出超過250件古董，當中有權杖、珠寶、寶劍、銀器及錢幣，全都價值連城。據悉這批物品來自黑暗時期，羅馬人離開了英格蘭，維京人尚未抵達，這數百年間到底發生了什麽事？歷史學家所知不多，這批剛曝光的古物，提供了重要線索。過往歷史學家認為統治英格蘭的盎格魯撒克遜人較為落後，但剛出土的文物推翻了這種假設。Basil原是最先發現這批文物的人，大英博物館卻沒給他任何肯定。

部分角色與史實不符

《仙履奇緣》莉莉占士（Lily James）在片中扮演的Peggy，是考古學家，據報現實生活中正是原著作者John Preston的姑姑。他也是因此蒐集資料撰寫《The Dig》小說。不過有英國傳媒指出，片中很多地方跟歷史不符，譬如Peggy一角對考古很生手，事實並非如此；片中其夫Stuart很老成，現實生活中兩人是同窗，而且Stuart只比她大兩歲；編劇暗示Stuart是同性戀者，孤獨的Peggy後來戀上Edith在考古現場負責攝影的表弟Rory，這完全是虛構角色。指揮考古團隊工作的Charles，由現年66歲的堅施杜（Ken Stott）飾演，但其時Charles還不足40歲。至於嘉莉慕萊根扮演的Edith，原屬意53歲的妮歌潔曼（Nicole Kidman）演出，亦較符合原著人物的歲數，現年35歲的嘉莉顯得太過年輕；不過她有種憂鬱氣質，似乎又很適合這體弱多病的角色。

此片監製Ellie Wood表示，總覺得原著小說是關於Basil Brown這人物，「因為社會階級和學術圈的傲慢態度，他的重要貢獻多年來一直未獲肯定」。據報薩頓胡莊園發掘的文物在大英博物館陳列，卻一直沒提及Basil Brown，直到最近才改變。

片中Basil對Edith說，他的祖父是農民，對薩福克郡泥土的認識，都是祖父傳授的知識。Basil也曾向太太說，他從事發掘的工作，因為最擅長，而且是世代相傳的智慧，只要手執泥土，就知道它的來源地。Basil不在乎過去或現在，而是未來，讓下一代知道他們的歷史，與祖先有所聯繫；即使戰爭已逼近，發掘的工作也意義深重。