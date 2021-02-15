新手媽媽忙得滿心歡喜 陳法拉鼠年尾誕「小米妮」

【明報專訊】38歲陳法拉與法籍男友Emmanuel Straschnov前年5月結婚，昨日情人節陳法拉驚喜宣布兩人的女兒「小米妮」已於鼠年尾出世，她開心在社交網分享一家三口手疊手的溫馨照片，還有她產前挺巨肚在海邊的孕照，流露幸福神情。陳法拉表示10月懷胎不容易，過程充滿未知、驚奇及很多愛與快樂，當看到女兒出世一刻，覺得什麼都是值得的。她自言新手媽媽好忙碌，但滿心歡喜。

陳法拉與Emmanuel Straschnov結婚後，仍繼續演戲工作，與妮歌潔曼（Nicole Kidman）及曉格蘭特（Hugh Grant）在有線頻道HBO的迷你劇《無所作為》（The Undoing）合作，又參與Marvel電影《尚氣與十環幫傳奇》（Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings）， 跟梁朝偉合作。

B女有梨渦似媽媽

陳法拉去年在疫情下低調懷孕，跟老公的愛情結晶品日前出世，趕及做鼠年B女。昨日大年初三，亦是情人節，她在社交網報喜，上載與法籍丈夫Emmanuel Straschnov跟女兒手疊手照片，以及她懷孕時在海邊拍攝的單人照，留言說過去10個月是一段奇妙的旅程，充滿了未知、驚奇、愛和很多的快樂。作為新手父母，他們的內心是充實的，期待和這個小姑娘一起度過每一天。她還說：「10月懷胎真是不容易，但由看到B女的那一刻開始，就覺得什麼都是值得的。我們滿心歡喜地開始做新手爸爸媽媽喇！#情人節 #鼠年尾巴的寶寶 #小米妮 #happyvalentinesday #mylittlevalentine」

陳法拉回覆傳媒表示：「『小米妮』喺鼠年尾出世，順產，母女平安。似媽咪有很深的小梨渦。感謝大家的祝福，新手媽咪，所以也很忙，希望有機會盡快同大家見面。也祝大家牛年身體健康。」

馬浚偉買玉吊墜送契甥女

陳法拉的前夫薛世恒向傳媒表示：「恭喜發財！戥佢開心，恭喜！多謝大家！」

馬浚偉與陳法拉2007年拍攝劇集《舞動全城》結兄妹緣，往後經常合作，感情要好成契兄妹。馬浚偉留言祝賀契妹：「太開心了！恭喜妹！」他接受《明報》電話訪問說：「我都係剛剛知道，第一時間WhatsApp阿妹恭賀，她亦有回覆。我當然好開心，又做舅父了。我會買禮物送給BB，要搵一塊好靚、保平安的圓形玉吊墜，要傳統款式的。現在因疫情大家都飛唔到，我跟法拉說待她返香港時見面，才送給B女。」

圈中好友紛紛祝賀

鍾嘉欣、楊茜堯（楊怡）、陳敏之、陳自瑤、陳山聰等大批圈中好友留言祝賀陳法拉；鍾嘉欣恭喜昔日多次合作的拍檔榮升母親，陳法拉亦回覆稱鍾嘉欣是「超級媽媽」，有很多地方向她學習。楊茜堯替陳法拉開心，說：「祝BB快高長大，活潑可愛。」

娛樂組