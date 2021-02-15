公開第二胎性別 岑麗香佗「牛仔」

【明報專訊】岑麗香（香香）、余香凝、湯怡3名牛年準媽咪，昨日趁情人節不約而同在社交平台貼相放閃；其中香香育有快將兩歲的大仔Jacob，早前開心宣布「BB又來了」，正懷第二胎，但現身活動時未有公開胎兒性別。趁昨日情人節，她在Instagram分享美麗新孕照，並留言，「Blue is new pink#babyboy」；佗「牛仔」的香香，得天獨厚肥肚不肥身，大擺甫士曬圓潤大肚，不少網民留言大讚靚靚媽咪。

余香凝湯怡各放閃慶情人節

另一準媽咪余香凝去年11月下嫁才俊陸政渡，成為人妻不久即火速有喜；雖然首次懷孕，但余香凝似乎佗B很輕鬆，身形未見太臃腫。平日大多貼自己靚相的她，昨日罕有分享與丈夫的恩愛合照並寫道：「喜歡看見你笑，看見你笑我就覺得好幸福，愛你，希望大家都找到幸福！」照片中夫婦二人穿上情侶裝，余香凝從後肉緊攬實丈夫，遮掩孕肚外，又齊齊示範「四萬」笑容，望落十分有夫妻相。

現年33歲湯怡上月突然宣布將與排舞師麥秋成奉子成婚。上星期完成過大禮儀式的她，昨日在網上放閃曬婚照，相中他們口咬同一塊炸雞皮，寫下「一切從炸雞開始#愛在蜜園」，明顯要與準老公分「雞」同味，非常甜蜜。

記者：林蘊兒