湯洛雯被指8月嫁馬國明 郭晉安爆料：應該不是

【明報專訊】郭晉安、譚俊彥、譚凱琪與王君馨等昨日情人節為今晚首播的無綫賀歲劇《失憶24小時》宣傳，有份演出的湯洛雯缺席，前日馬國明生日，有指她陪完男友過生日再共度情人節。郭晉安稱最難忘有一場戲講述譚俊彥教他講英文，對方自備藤條做道具，他說：「佢邊教邊揮動藤條，差點真的被打到。」譚俊彥表示在家也是這樣教小朋友英文，不過強調從無真正體罰子女，只屬警嚇性。

譚俊彥被老婆投訴

昨日情人節，譚俊彥稱前一晚打算於零時向太太講「情人節快樂」，卻不慎睡着，到起身時太太唏噓大呻變成老夫老妻。他說：「我都有安排情人節禮物，將全部小情人擺晒在牀上一齊瞓一晚，雖然張牀不是很大，瞓到頸痛又畀人撐，但好sweet。」

郭晉安表示日日都是情人節，太太忙拜年，自己又忙開工，沒有特別慶祝。二人均表示不會怪湯洛雯不幫手宣傳，最緊要對方記得收看該劇，湯洛雯被指8月嫁馬國明，郭晉安笑說：「恭喜，我8月得閒，但應該不是。」

譚凱琪炮製心形牛丸麵

譚凱琪稱情人節節目是餵奶和換片，今年老公多了個小情人幾特別。她說：「因太忙關係，決定晚餐將牛丸切成心形煮個麵，寓意見多我幾面，都很浪漫。」王君馨嘆結婚只有3年，又未生小朋友，感覺已如老夫老妻，踏入情人節她只顧看電視，老公就打機，忘記向對方講「情人節快樂」，並說：「不過早上老公特別為我炮製breakfast in bed，都好冧，但趕時間，晚上先回禮，煮個麵一齊在牀上食。」

王君馨稱生牛B看緣分，開心好姊妹岑麗香、鍾嘉欣及李亞男已為人母，子女可以對親家。她最期待有一日，幾姊妹能帶着小朋友影相留念。

記者：林祖傑

攝影：劉永銳