無綫派2000萬利市 中獎電話號碼現「999」字頭 網民質疑造假

2月11日晚《東張西望》主持向觀眾講解參加遊戲方法（左圖），熒幕出現抽獎壓歲錢的得獎者手機號碼（上圖），被網民發現當中有「999」字頭的電話號碼（白圈），質疑有造假之嫌。（視頻截圖）

【明報專訊】無綫在農曆新年舉行《睇電視 𢭃利是 融易過肥年》活動，由年三十晚至年初三派出40萬封，總值2000萬的利市錢或電子現金券。2月11日晚《東張西望》主持向觀眾講解參加遊戲方法，熒幕出現抽獎壓歲錢的得獎者手機號碼。有網民發現得獎號碼中有「9994XXXX」又有「9995XXXX」、「9998XXXX」。事件引起網民議論，質疑中獎的電話號碼有造假之嫌。

無綫回覆：觀眾可能入錯號碼

據通訊事務管理局網頁所示，「999」屬緊急求助電話，如市民打出頭3個「9」字，電話會接駁到香港警務處指揮及控制中心運作的緊急求助服務，不會用作一般民用電話號碼開頭。記者就事件向無綫查詢，企業傳訊部回覆：「無綫電視於年三十至年初三舉行『睇電視 𢭃利是 融易過肥年』遊戲，在登記過程中，有觀眾可能輸入了不正規電話號碼，例如999字頭，這些電話號碼有機會被抽中，但因號碼不能接收SMS短訊，所以最終不會送出利市錢。」

此外，有網民在TVB的facebook專頁留言投訴派1.8元利市錢太少，更有人參加了幾晚也是「0」元，說大吉利市，又有人投訴中獎，但沒收到SMS短訊。

娛樂組