新廣告重演《愛的迫降》場面 玄彬孫藝珍情人節放閃

【明報專訊】韓劇《愛的迫降》男女主角玄彬與孫藝珍今年元旦被揭發地下情，兩人隨即認愛，更乘機以情侶檔姿態拍廣告搵真銀，說的是他們為菲律賓某大電訊商擔任代言人的廣告片段，昨日趁情人節曝光，片中孫藝珍不單跟男友說「I do」，更作撒嬌狀以手輕拍對方胸膛，然後二人齊齊露出幸福甜笑，如此公然放閃，難怪有網民猜測，他倆婚期應該不遠了。

上月有韓媒報道，玄彬去年斥資48億韓圜（約3300萬港元）購入京畿道九里市豪宅，隨着新居即將入伙，當地居民盛傳，豪宅有望成為玄彬與女友孫藝珍的愛巢。雖然有關傳聞已遭雙方事務所否認，但事件反映無論是平民抑或粉絲，都公認二人是天造地設一對，難怪菲律賓電訊商亦不惜工本，斥資邀請他倆做代言人，落力宣傳5G新服務。

玄彬與孫藝珍各自為菲律賓電訊商拍攝的單人廣告片段，早前已經曝光，直到情人節才公開二人一起的畫面，製造話題。在長約一分鐘的全新廣告片中，只見駕駛電單車的孫藝珍，跟乘坐跑車的玄彬在公路擦身而過，其後男方抵達機場，利用最新的5G技術，先跟虛擬的孫藝珍見面，最後二人終於遇上，男方以英文問：「你相信這有可能發生嗎？」女方甜笑回應：「我相信（I do）。」這句話亦可解作「我願意」，彷彿是答應男友求婚，難怪粉絲聞言表現興奮。

玄彬獲得孫藝珍回應後，刻意反問女方：「你怎知道？」她即出手輕拍男方胸膛，重演《愛的迫降》的撒嬌場面，讓人感覺戲假情真，不少網民都留言表示被他倆放閃至「眼盲」。

日本電視台播舊作谷展覽

提起《愛的迫降》，劇集在韓國叫好叫座，多得影視串流平台Netflix全球同步播放，令到其他國家及地區亦掀起一片「煲劇」熱潮，例如日本改名《愛之不時着》，結果韓流再現，不單入選2020年日本流行語大獎，上月起更在東京新宿舉行展覽會，吸引大批粉絲到場「潮聖」，下月5日將會移師大阪難波繼續展覽，最後輪到福岡和名古屋，但展出日期容後公布。

為了替展覽會造勢，關西電視台宣布由本月20日起，一連三個周末將會播放玄彬及孫藝珍主演電影，首兩星期先播出《騙中騙》及《藉著雨點再愛你》，至於最後一個周末（3月6日）則未有定案，有網民猜測屆時或將播放二人定情之作《智命談判》，正好為這個迷你版「玄彬孫藝珍影展」畫上圓滿句號。