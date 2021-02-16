被鄰居噪音滋擾一年決興訟 馬浚偉：唔信有錢人大晒

馬浚偉自稱一年來受樓上住戶的噪音滋擾，更被對方報警，大年初三有警察上門；他前晚在facebook開直播談及經過，並向網友展示去年拍下住在該單位的太太半夜登門的片段（圓圖）。（網上截圖）

【明報專訊】馬浚偉（馬仔）過往1年受鄰居噪音滋擾，前日大年初三（2月14日）深夜11時，再被樓上住客「轟炸」，致電管理處要求處理後，有兩名警察上門，有人搶先報警投訴被滋擾。馬仔凌晨在facebook開live訴說滋擾事件來龍去脈，高峰期有近千人收看直播，有網民感同身受齊聲訴苦。馬仔透露已委託律師循民事訴訟尋求解決方法；早前他在facebook開設「香港住所噪音滋擾受害者大聯盟」專頁，也是為了幫助其他苦主。

鄰居報警 初三晚警察登門

馬仔自言着重公平與公道，所以要將事件曝光。他表示過去1年在寓所受噪音滋擾，包括前晚11時後準備睡覺，睡房、大廳與走廊天花板又傳出重物掉至地上的聲響。馬仔向管理處投訴，樓上住戶卻搶先報警，因而有警員登門了解。馬仔表示過往也多次受噪音滋擾而報警，因此有紀錄，警員知道是怎樣一回事，但很難解決。他稱警察離開後，對方會重施故技。

馬仔表示自去年3月受樓上住戶的噪音滋擾後，已先後向管理處、業主立案法團投訴，並多次報警，卻一直沒改善。他稱去年3月疫情嚴峻時，樓上單位的太太半夜到他家拍門，並除下口罩在門外擾攘15分鐘。習慣早起的他，自此經常半夜被突然「轟炸」。該太太曾向管理員表示，若馬仔受不了噪音便搬走，她可以買起他的單位。馬仔自言此事不會影響他的情緒，他說：「有時做人係咪畀人『蝦』到出面都唔出聲呢？」他稱樓上住戶似有恃無恐，在他睡覺時間刻意騷擾，令他不得安寧。

堅決不搬 要違法的人受教訓

馬仔堅決表示不會因此搬屋，最後方法是委託大律師循民事訴訟尋求解決方法。他做直播時跟網民互動，有懷疑興訟是否有效？馬仔回應說：「有冇用唔係我哋決定，民事訴訟最大特點係儲齊證據，我已集齊包括錄音、錄影、投訴信、投訴紀錄，最後交畀法官去判。如果乜都諗冇用唔去做，就有人繼續去惡、相信有錢就大晒，我哋窮家仔就係唔信有錢人大晒。」他認為違法的人要得到教訓，會盡能力找解決方法。

雖然身為公眾人物，但馬仔稱不會因這身分而退縮，雖然對方報警指馬仔騷擾她，又曾在他家門前說：「我知你乜水。」馬仔表示有人以為藝人會怕惹麻煩，但他是普通市民，享有權利，不會因而忌諱；有朋友叫他忍，但馬仔拒絕再忍。

翠翠遇惡鄰 黎明送果籃賠罪

與鄰里發生糾紛，馬仔並非首例，葉翠翠幾年前亦遇惡鄰，由於大仔經常被吵醒大哭，她當時正懷第二胎，令她出現抑鬱症和焦慮症，並計劃搬屋。不過圈中亦有睦鄰的例子，黎明多年前深夜駕駛法拉利跑車兜風，引來鄰居太太哭訴，稱其戰車的引擎聲嚇醒小朋友；黎明為此道歉並送上生果籃賠罪，後來連法拉利也出讓了。

娛樂組