馮盈盈買風車轉走是非催旺桃花

馮盈盈（右）與鄭衍峰（左）緋聞傳足成年，單身的她強調跟對方是好同事、好拍檔和好朋友。（資料圖片）

【明報專訊】無綫力捧的馮盈盈，去年工作不斷，無論綜藝節目、大騷司儀，還是劇集都見她的身影，在《反黑路人甲》不但升呢首度擔任女主角，並首獲提名視后。不過鋒芒過露，衍生反效果，事業穩步上揚，同時不斷是非纏身，馮盈盈藉農曆新年特意買個靚風車，希望將是非統統轉走，牛年扭轉負評，催旺桃花增強觀眾緣。單身的她表示現階段工作行先，不心急拍拖。

記者：陳釗

攝影：孫華中

馮盈盈表示2020年對她而言是豐收的一年，先是年頭拍了《逆天奇案》，至年中《反黑路人甲》播出後反應很好，更在台慶頒獎禮奪得「最佳劇集」殊榮，她笑說：「已經是我連續第二年有份參演的劇攞到『最佳劇集』，看來我的招財貓體質非常靈光。聽到很多人說很喜歡Madam Koo這個角色，為我增加了很多觀眾的支持，我還憑此角色首次提名『最佳女主角』，是事業上的一大突破，知道有份提名已當贏了，因為真的是很大進步。我個人亦覺得整個團隊，一齊得獎分享喜悅，比得到個人獎更加大滿足感。」

獲無綫重用 跟阿姐學嘢

去年底，盈盈拍畢由資深製作人陳翹英監製的《智能愛（AI）人》，並自爆她的名「馮盈盈」與陳翹英有莫大淵源，她說：「因為當年陳老師（陳翹英）在《上海灘》創造了馮程程這角色，到我出世後，爸爸決定以這個名字做藍本，改我個名做馮盈盈。」

盈盈去年參與不少綜藝節目及擔任大騷司儀，她表示今年是她首次有份主持《萬千星輝頒獎典禮》，很開心跟鄭裕玲合作，之後又有機會與汪明荃和薛家燕合作，從這3名阿姐身上獲益良多。

報讀心理學 提升內在修養

盈盈去年的是非亦「由頭旺到尾」，常被指愛結識有錢人向上游。面對拜金、貪慕虛榮、姣精，甚至更難聽的抨擊，她正面看待，並說：「正面來看其實是好事，證明我有討論價值及有人關注。客觀數據也顯示，有我名字的新聞，真的會特別多人瀏覽、Like、分享和評論。」

盈盈早前報讀了加州柏克萊大學心理學與輔導網上深造課程，令她面對抨擊時的情緒管理很有幫助，她說：「內心的感受是很主觀的，要視乎自己的修養和處理手法，我報讀這個課程，是想學識好好跟自己溝通和處理情緒，幫到我之餘，更希望幫到人。有些人可能覺得我選讀心理學課程跟演戲無關係，有時間不如報讀演藝班更實際，但我覺得提升內在修養或整個思想模式，是有更深層次地影響到日常待人接物和行為模式，這都可以幫到工作。」

減少出post 享受me time

盈盈不覺得在工作上的努力，會被那些花邊新聞和是非抹煞，她會言行一致努力完成每項工作，相信觀眾眼睛是雪亮的。問到牛年有何招數扭轉負評？盈盈稱從減低社交平台活躍度着手，並說：「有時很想將生活上的每個細節，透過社交平台跟大家分享，但現在明白到生活其實留給自己便ok，不用把去過哪裏、做過什麼都很仔細地跟大家講。好好細味生活，保留一些『me time』，這能減少大家對我的關注之餘，又享受到私人生活。」

盈盈現時跟鄧智堅學戲，牛年目標希望可拍多些劇集，將所學到的大派用場。她亦盼疫情快點過去，大家能回復正常生活，不需要再擔心有生命危險，一些受疫情影響的行業可以恢復運作，不用再為生計而擔憂，整個市道好起來。

把握工作機會 唔心急拍拖

感情方面，盈盈自與醫生男友分手後，感情狀况一直備受「關注」，當中與鄭衍峰的緋聞更傳足成年，不過早前有指兩人已分手。盈盈稱現時單身，與鄭衍峰是好同事、好拍檔和好朋友。

她稱感情上有發展會是一個調劑，但現階段不心急拍拖，一切工作行先，就算將來拍拖，都不希望影響工作及家人，盈盈說：「始終我年紀未算資深，公司對我很好，覺得要把握機會。」不想有男朋友在身邊惜自己？她稱學懂愛惜自己，並說：「從課程入面我學識開心與否是取決於個人思想、想法和主觀，毋須別人𧨾我開心。至於下段感情會公開還是低調，隨緣吧。」盈盈想催旺桃花運，但並非愛情，而是催旺事業，皆因做娛樂圈貴人和觀眾緣都很重要。

化妝及髮型：Kayo Wang

服裝：VIVIENNE TAM

鞋：René Caovilla

Stylist：Rex Yiu

■更多娛樂猛料 ﹕ol.mingpao.com