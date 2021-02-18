《兩顆絕望的心》導演入鄉隨俗上香派利市 何超儀獨資新片香港開鏡減成本

何超儀（中）投資及主演的新片《Mother Tongue》原定在美國拍攝，因當地疫情嚴峻，移師香港，並於昨日開鏡，導演米克費茲斯（左）及何超儀老公陳子聰（右）都有現身。（攝影：劉永銳）

【明報專訊】《兩顆絕望的心》導演米克費茲斯（Mike Figgis）執導、陳子聰監製、何超儀主演的荷李活電影《Mother Tongue》原定在美國洛杉磯開拍，但受當地疫情嚴峻影響，最終決定移師香港拍攝，既可省卻三分二成本，亦可為寒冬期的香港電影業帶來一點生氣及就業機會。新片昨日在邵氏影城露天場地舉行開鏡拜神儀式，並有醒獅助興；昨日仍是新歲的大年初六，導演米克費茲斯亦入鄉隨俗，上香和派利市給超儀和子聰， 吸引大批傳媒採訪，連同在場工作人員，現場近百人，個個都戴口罩，做足防疫措施。

超儀透露和米克費茲斯10多年前已認識，當時對方為某品牌推出的相集操刀，邀請城中不少藝人擔任模特兒，她有幸是其中之一，「很開心，今次他肯為我投資的荷李活電影執導；導演好有個人風格，擅長拍陰暗、淒慘的電影。《Mother Tongue 》改編自著名小說家及編劇Bruce Wagner的小說《Marvel Universe》，並由Bruce Wagner親自撰寫劇本，是部懸疑藝術片，好扭曲家庭道德，節奏好快，睇完會有反思。今次是我從影以來，首次一人分飾兩角， 演技上一大挑戰」。

部分演員抵港正隔離

其他演出陣容還包括《活死人之旅》男星朱利安山德斯（Julian Sands）及金燕玲等。部分演員已到港，但仍在隔離，所以昨日沒出席開鏡拜神儀式。米克費茲斯早於去年10月已來港並隔離。問導演願意來港拍攝，是否被超儀的誠意打動？米克說：「有好故事在哪裏拍攝也一樣，全世界疫情嚴重，我每天都有留意疫情進展，香港反而較安全，而且能與超儀等好演員合作很開心。」米克費茲斯執導過李察基爾主演的《I.A. 檔案》，更憑《兩顆絕望的心》獲奧斯卡提名最佳導演，並為男主角尼古拉斯基治（Nicholas Cage）帶來金像影帝殊榮。

出一分力助同業有工開

超儀表示導演想與香港團隊合作，才隻身來港，「最開心是可以出一分力，令香港同業在艱難時期有工開」。

《Mother Tongue 》由超儀獨資，好處在於沒壓力、較自由，做到最好才上映；但她不肯透露投資金額，「拍完先知，在港拍攝較美國平三分二，將邵氏影城三廠搭成洛杉磯大屋主景，大概拍一個月。今日是開鏡，月底才正式拍攝」。至於何時開畫，超儀希望電影在世界各地參加完影展才上映。

記者：柯美

攝影：劉永銳