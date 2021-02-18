心臟出問題曾覺「就要走了」 吳孟達有機會再與周星馳合作

吳孟達在內地節目重提當年患病時很多事想做，卻力不從心。他又自言還未死，周星馳（圓圖）也未退休，所以一定有機會再合作。

【明報專訊】吳孟達（達哥）不經不覺加入娛樂圈48年，經歷了人生不少高低起跌；7年前曾因心臟衰竭送院搶救的他，近年身形比前明顯消瘦，亦將工作適量減產，身體狀况惹人關注。

有指他早前為電影《少林寺之得寶傳奇》拍攝海報時突然心臟不適，臉色蒼白狀甚痛苦地按住心口，也站不穩，卻仍堅持完成拍攝。身形清減了的達哥，看來精神不俗，日前亮相內地綜藝節目《王牌對王牌》時透露，當年感染病毒以致心臟出了很大問題，並感嘆謂：「那時候真的什麼都做不了，心裏有很多事想做，但力不從心。已幾年沒拍戲，好像跟很多觀眾朋友的距離愈來愈遠；夜闌人靜時，感覺好像自己就要走了。沒想到還有工作機會，王寶強又請我，就多活一陣子。」性格予人開朗豁達感覺的達哥，一番感觸說話，令人心酸。

達哥又提到前年接拍《流浪地球》時尚未完全康復，拍了兩日戲已感後悔，加上還要穿上重達約百多磅的戲服和吊威吔上陣，每拍完一個鏡頭都需要吸氧氣，有次更險些缺氧而辛苦到喊，是他入行以來的第一次。

主持又問達哥與昔日舊拍檔周星馳會否仍有合作機會？他帶笑回答：「還是以前說過的那話，我還沒死，他還沒退休，一定有機會。」

娛樂組